В Сыктывкаре мужчина упал с четвертого этажа и умер

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-07T15:40:40+03:00

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В субботу, 6 октября, в Сыктывкаре местный житель выпрыгнул из окна жилого дома и умер. Медики пытались спасти пострадавшего, но травмы оказались слишком серьезными.

Как сообщает PG11.ru, инцидент произошел в 11.35. Из окна четвертого этажа дома №82 по улице Пушкина выпрыгнул мужчина. По словам очевидцев, он сделал это намеренно. Местные жители вызвали скорую, и на место происшествия немедленно прибыли медики.

Фельдшеры погрузили сыктывкарца в автомобиль реанимации. Там они и боролись за его жизнь. Однако травмы пострадавшего оказались слишком серьезными, и мужчина скончался. По словам очевидцев, у погибшего осталась маленькая дочь.