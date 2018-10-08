Уроженцы Коми не смогли пробиться в финал легендарного шоу «Русский ниндзя» на Первом канале

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-08T10:20:04+03:00

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Уроженцы Республики Коми – сыктывкарец Александр Торопов и экс-житель Емвы Иван Смирнов – не смогли пройти в финал шоу на Первом канале «Русский ниндзя». Но парни не расстраиваются, сообщая, что факт участия в легендарной передаче – уже победа.

3 октября чемпион России среди спортсменов с нарушениями слуха Александр Торопов принял участие в съемках передачи «Русский ниндзя», которые проходили в парке «Патриот» в Москве. 23-летний сыктывкарец не смог пройти все испытания отборочного тура и попасть в полуфинал. По словам молодого человека, подкачала организация съемок. Спортсмену пришлось ждать больше пяти часов своей очереди на старты.

- Нас пригласили к 16.00, но на старт позвали только в 21.30. Всё это время я провел без еды. Да и так долго ждать своей очереди тяжело не только физически, но и морально. Это угнетало. К началу прохождения полосы препятствий не было ни сил, ни желания. Даже страх куда-то пропал. Было шесть испытаний, я дошел до пятого. Оно представляло собой перекладину с торчащими из неё палками разной длины, за которые надо было цепляться кольцами и, таким образом, перелезть через неё. На длинные палки было тяжело надевать кольца, мне не хватило сил, - рассказал парень.

Александр не расценивает неудачу, как преграду для того, чтобы попробовать еще раз пробиться на легендарное шоу. «Мой проигрыш – огромный опыт», - сообщает он.

Уроженцу Емвы, а ныне заместителю начальника воздушно-десантной службы в Невском спасательном центре МЧС в Колпино, Ивану Смирнову повезло немного больше. 29-летний мужчина прошел все испытания первого этапа и попал в полуфинал. Однако там удача от мужчины отвернулась. Иван сорвался на одном из этапов под названием «мясорубке перед лифтом»: начали скользить руки и парень, не сумев удержаться, упал. Но неудача тоже не расстроила молодого человека. Возможность побывать на самом известном экстремальном шоу страны – это уже удача.

Справка

«Русский ниндзя» - это российская версия культового формата Ninja Warrior, шоу о сильных телом и духом (формат телекомпании Tokyo Broadcasting System (TBS)) приобрело мировую известность благодаря фирменной полосе препятствий, которая усложняется от этапа к этапу и которую венчает финальное испытание — «Гора Мидорияма». Главный приз проекта - 5 миллионов рублей.

На отборочной стадии соревнований участникам необходимо успешно преодолеть шесть препятствий, не сорвавшись в воду. Прохождение требует серьезной физической подготовки, и далеко не каждый, даже подготовленный, атлет способен дойти до конца. В полуфиналах полоса препятствий становится на порядок сложнее. Финал же разбит на три самостоятельных этапа, где к тому же действует ограничение по времени.