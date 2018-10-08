Воркутинец зарезал прохожего у подъезда жилого дома

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-08T13:53:47+03:00

За несколько часов до этого он убил собутыльника в пьяной разборке

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В Воркуте в вечер пьяный мужчина зарезал двоих человек. Первой его жертвой стал собутыльник, второй – случайный прохожий. Подозреваемый уже задержан, сообщает СУ СК России по Коми.

Двойное убийство произошло в ночь с 6 на 7 октября. Трагедия берет начало в пригороде Воркуты - поселке Цементозаводский, где два приятеля крепко поссорились за бутылкой горячительного. Конфликт закончился кровопролитием: мужчина хладнокровно заколол своего друга, а затем отправился в Воркуту.

Мужчина поехал в одно из ночных заведений. Оттуда буянившего пьяницу выгнали в скором времени. Это не остановило желание продолжить веселье, и мужчина направился в другой бар. По дороге у подъезда дома по улице Яновского он увидел прохожего, с которым поспешил поругаться. В пылу агрессии он набросился на мужчину 1976 года рождения и пырнул его ножом в область груди.

Погибший был другом нашей семьи. Он работал вместе с отцом на шахте. Был очень хорошим человек. Поверить в произошедшее сложно, - рассказал «Комсомольской правде в Коми» воркутинец Артем П.

Спустя несколько часов в одном из кафе подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны. Они осмотрели телефон мужчины, в котором было видео, как пьяница позирует на фоне убитого товарища.

- В настоящее время подозреваемому, ранее неоднократно судимому, предъявлено обвинение в совершении убийства двух лиц (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ), в отношении него следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы, сообщают следователи.