Убитый в Кожве дедушка был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-08T14:14:06+03:00

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Николая Косенко, который был жестоко убит вместе со своими внуками на прошлой неделе в Кожве, был одним из ликвидаторов печально известной аварии на Чернобыльской АЭС. Его отправляли в другие регионы России для тушения страшных пожаров:

— Николай Косенко работал в Печоре пожарным. Его часто отправляли в длительные командировки на тушение пожаров глобального масштаба. Когда в Чернобыле случилась, трагедия его и других специалистов отправили тушить АЭС. Он поехал туда в первые дни: тогда многих в СССР отправляли в Чернобыль на короткое время и сразу после окончания работы увозили, чтобы людей сберечь. Также он был в Тюмени в длительной командировке, когда горел лес, потом пошёл на пенсию, как чернобылец. Каждый год проходил обследования, и перед трагедией как раз был в Сыктывкаре по этому поводу. На обследовании ему сказали, что он здоров и все хорошо. Он был достаточно крепок для того, чтобы справиться с этой пьяной парочкой, не был стариком, как пишут в СМИ. Сложно поверить в то, что он не смог защитить себя. Надеемся, что следствие очень быстро во всем разберётся, — рассказывает наш источник, хорошо знавший эту семью.

Убитого мужчину в поселке уважали и относились к нему, как и к его внукам, хорошо. Фактически, он заменил своим внукам отца, так как их папа после развода уехал из Кожвы:

— Он жил всегда в посёлке Кожва, был уважаемым человеком, чинил всем машины. Для внуков выполнял, по сути, роль отца: помогал, и материально, Маша часто оставалась у него и его средней дочери. Он хорошим заботливым человеком, никогда не бросал в беде своих детей, внуков, друзей и их детей, сообщает человек, близкий к семье.

Напомним, что трагедия, потрясшая весь Печорский район, произошла на прошлой неделе. Николая Косенко забили до смерти, а его внуков задушили. Сегодня в поселке прошли похороны, проститься с жертвами жестокой расправы вышла вся Кожва. Подозреваемых искали два дня, задержать их удалось благодаря информации неравнодушного кожвинца. Сейчас идет обсуждение о его поощрении, жители Коми в соцсетях ратуют за то, чтобы наградили и полицейских, поймавших изуверов. Расследование дела продолжается.