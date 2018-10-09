В Ухте полиция оцепила мусорный контейнер со странным пакетом с мигающими лампочками

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-09T16:35:28+03:00

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В Ухте в одном из мусорных контейнеров местные жители обнаружили странный пакет, в котором неопознанный объект мигал яркими огоньками. Местные жители забили тревогу и позвонили в полицию. Улицу оцепили спецслужбы. Контейнер аккуратно исследовали и пришли к выводу, что взбудораживший очевидцев предмет – детская игрушка.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 октября, около 19:00 около дома №18 по улице Зерюнова в Ухте. Местные жители не стали спокойно проходить мимо странного пакета, внутри которого мигали яркие огоньки. По сообщению МВД по Коми, в полицию позвонила женщина, с просьбой отреагировать на неопознанный предмет.

Как и полагается в подобных ситуациях, на вызов прибыли все спецслужбы Ухты. Специалисты обследовали подозрительный пакет. Оказалось, что он не представлял угрозу жизни и здоровью людей, ведь внутри свертка находилась мигающая игрушка.

В соцсетях ухтинцы вмиг подняли ситуацию на смех. В их представлении силовики, мусорный контейнер и мигающая игрушка - это хорошая почва для новых шуток. Однако большинство людей пришло к выводу, что бдительность нельзя терять ни в коем случае:

- Шутки шутками, а терроризм - это серьёзно. Никогда не выкидывайте мигающие предметы, - отметил житель Ухты Александр Панков.