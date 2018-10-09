Сыктывкарцам напомнили об уплате налогов

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-09T13:38:31+03:00

И призвали игнорировать сомнительные сообщения о налоговых вычетах в соцсетях

Изменить размер текста: A A

Многие жители столицы Коми уже получили извещение об уплате налогов. До 3 декабря горожане обязаны исполнить свои налоговые обязательства. Об этом заявила на сегодняшней общегородской планерке Наталья Костылева, начальник отдела с налогоплательщиками Сыктывкарской налоговой инспекции.

Рядовых граждан принято называть физическими лицами, для них утвержден определенный перечень налогов. Список этот небольшой и включает налоги на имущество, земельный налог и транспортный налог.

- В течение октября и ноября физлица получат уведомления о налогах. Граждане, у которых зарегистрированы личные кабинеты на официальном сайте nalog.ru, получили электронные уведомления еще в сентябре, - пояснила на планерке Наталья Костылева.

Спикер напомнила о действующих налоговых льготах. В частности, заострила внимание на налог на шесть соток. Граждане из льготной категории получают право не оплачивать земельный налог на земельную территорию площадью 600 квадратных метров.

- Если земельный участок равен одной тысяче квадратов, то налог начисляется на оставшиеся 400 квадратов, если участок равен 6 соток, то гражданин освобождается от уплаты налога, - разъяснила в беседе с корреспондентом "КП в Коми" Наталья Костылева.

Представитель городской налоговой инспекции рассказала о фейковых информациях в соцсетях. Речь шла о постах, посвященных налоговым вычетам.

- В пабликах то и дело граждан призывают подавать заявления в налоговые органы по поводу получения налоговых вычетов. Этого делать не нужно, поскольку все вычеты уже включены в сумму налога, - уточнила Наталья Костылева.

Выступавшая призвала горожан не обращать внимание на сомнительные посты в соцсетях и заплатить налоги до 3 декабря нынешнего года.