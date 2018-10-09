Темные пятна на карте Сыктывкара: немного про общую боль горожан — уличное освещение

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-09T15:41:29+03:00

Дорога рядом с Кировским парком и сам парк освещены хорошо Фото: Дарья ЮДИНА

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Проблемы с уличным освещением — головная боль многих горожан в республике. Посты с гневными вопросами про работу фонарей часто появляются во всевозможных пабликах. Так, ухтинцы жалуются на отсутствие света в Яблоневой аллее, воркутинские родители обеспокоены тем, что их дети ходят в полной темноте, а сыктывкарцы недовольны освещением на Коммунистической улице. Решив провести небольшой эксперимент, корреспондент «Комсомольской правды-Коми» прогулялся по городу с фонариком и попытался подсчитать, сколько встретится «черных дыр» во время рейда по улицам столицы Коми.

Освещение на улице Суворова в Воркуте. Фото из соцетей

Маршрут получился рандомным. На улицу я вышла ближе к шести часам: в это время в городе уже довольно темно. Точкой отсчета стала улица Катаева, где много студенческих общежитий и два учебных корпуса СГУ имени Питирима Сорокина. Рядом также находится детский сад, школа, детско-юношеская спортивная школа и стадион.

Дорога, ведущая в студенческие общежития, - "кружево" из ям и грязиФото: Дарья ЮДИНА

А вот света очень мало — дорога возле студенческих корпусов освещается кое-как: по пути можно успеть пару раз сесть в лужу (не в фигуральном смысле) и пару десятков раз — растянуться на шпагате (потому что из-за грязи ноги разъезжаются).

Проходя мимо стадиона, я снова нырнула во тьму: фонари, которые должны были уже давно гореть, не работали. Бедолага, который припарковался рядом со спортивной школой, чинил свою машину, подсвечивая себе фонариком — поломка настигла его не в то время и не в том месте.

Фонари на стадионе рядом с детской спортивной школой не работают совсемФото: Дарья ЮДИНА

Миновав темный стадион, я пришла к торговому центру «Аврора». Если «отойти в сторону» от Коммунистической улицы, где находится этот ТЦ, то можно сразу наткнуться на плохо освещенные участки. Так рядом с огороженным зданием на улице Старовского, в котором расположился Сыктывкарский водоканал, весь свет отдали автомобилистам, а пешеходы ползают в потемках.

Черная дыра на улице СтаровскогоФото: Дарья ЮДИНА

Вернувшись на Коммунистическую улицу, шагаю в сторону Октябрьского проспекта. Уже проходя по нему мимо Мичуринского парка, возмущенно вздыхаю: рядом с этим парком есть только одна слепая зона, но она так испещрена выбоинами, что сломать здесь шею или ногу ничего не стоит. Но возмущение вызвало даже не это: я наткнулась на это пятно ещё во время прошлогоднего рейда.

На улице рядом с Мичуринским парком есть своя черная дыраФото: Дарья ЮДИНА

Останавливаюсь рядом с поворотом на улицу Куратова. Пешеходный переход здесь нерегулируемый и освещается он только включенными фарами проезжающих машин: ни фонарей, ни подсветки там нет. Пешеходы вышагивают из темноты, вызывая, видимо, нервный тик у водителей: если на человеке нет фликера, то заметить его будет сложно, особенно после тяжелого рабочего дня.

На нерегулируемый переход пешеход выходят из темнотыФото: Дарья ЮДИНА

На улице Куратова также немало участков, где работы фонарей не чувствуется. Бабушка с палочкой идет под руку, видимо, с дочерью и аккуратно ощупывает путь: есть ли впереди ямы.

На улице Куратова хватает темных участковФото: Дарья ЮДИНА

На другом перекрестке я поворачиваю на Первомайскую улицу. Здесь претензий к освещению нет: хорошо видно, куда ты наступаешь. На пересечении с Коммунистической улицей снова немного отклоняюсь от маршрута, и пытаюсь настроить фотоаппарат, чтобы заснять коридор прохлаждающихся фонарей рядом с популярной детской площадкой.

Рядом с детской площадкой на Коммунистической улице не работал целый коридор фонарейФото: Дарья ЮДИНА

Дальше я прохожу рядом с драмтеатром имени Савина, где из множества фонарей светят всего два: темный путь домой после спектакля может многим испортить удовольствие. Возле мэрии же все ровно наоборот.

Зрители драмтеатра после ярких спектаклей приходится выходить на темную улицуФото: Дарья ЮДИНА

После меня ждет сияющий огнями Кировский парк. И это не может не радовать: в этом парке вечером гуляет много людей, начиная от мам с колясками и заканчивая любителями культурного отдыха, которые приходят на открытие разных выставок (рядом с парком — Национальная галерея, Национальный музей и Центр культурных инициатив «Югор»). Но опять же: стоит повернуть на примыкающие улицы: улицу Орджоникидзе, улицу Горького (и смежную с ней Советскую улицу), как приходится включать фонарик на телефоне. Уличные фонари работают по принципу «четный - нечетный». Когда я пошла в обход, видимо, работали нечетные.

На улице Орджоникидзе фонари бездельничаютФото: Дарья ЮДИНА

Итоги марш-броска по темным аллеям Сыктывкара неутешительные: из 11 обойденных нами улиц действительно светлыми можно назвать только три улицы — улицу Бабушкина, Первомайскую улицу и улицу Кирова. Остальные просто пестрят неосвещенными участками. Если мэрия ничего не предпримет, то число жалоб будет только расти.