В Воркуте брошенная из окна бутылка покалечила мальчика

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-09T17:50:32+03:00

На следующий день ребенку стало плохо прямо на уроке

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В минувшее воскресенье в Воркуте из окна местный житель выбросил бутылку. Тара упала голову гуляющему с собакой мальчику, сообщает мама ребенка в соцсетях.

Стеклянная бутылка упала на голову маленького воркутинца, когда он гулял во дворе дома №34 по улице Суворова в Воркуте 7 октября.

- Уважаемые жильцы дома, выбрасывайте ваши бутылки в мусорку, а не в окно. Моему ребёнку разбили голову настоящие уроды, и это ещё мягко сказано, - написала разневанная мама ребенка Марина П. в соцсетях.

Обращение в медпункт неизбежно. Как рассказала мама мальчика «Комсомолке», ребенку в понедельник, 8 октября, стало плохо прямо на уроке:

- Моего ребенка отпустили со школы домой, так как ему стало плохо, кружилась голова. Мы пройдем обследование и обратимся к участковому. Нельзя оставлять такую халатность без внимания, - отметила мама пострадавшего мальчика.