Жители Коми предложили 56 имен для аэропорта Сыктывкара: Яг Морт, Пера Богатырь, Юрий Спиридонов и Раиса Сметанина

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-16T18:05:45+03:00

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У жителей Коми вызвала живой интерес акция по присвоению имени великой исторической личности аэропорту Сыктывкара. На сегодняшний день в Общественную палату Коми поступило 56 предложений, в том числе и достаточно оригинальных. К примеру, граждане предлагают назвать воздушную гавань именем одного из героев коми сказок - Пера Богатырь или Яг Морт.

Чаще всего звучат следующие имена: Юрий Спиридонов (первый Глава Коми), Раиса Сметанина (четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам), Иван Куратов (коми писатель) и Александр Католиков (выдающийся педагог). Также граждане предлагают назвать воздушные ворота столицы в честь Александра Чернова (ученый-геолог и палеонтолог), Екатерины Великой (по указу императрицы Усть-Сысольск получил статус города), Сергея Сотникова (директор аэропорта в Ижме, 11 лет поддерживавший в рабочем состоянии взлетно-посадочную полосу, благодаря чему 7 сентября 2010 года благополучно приземлися самолет Ту-154 с 81 человеком на борту), Домны Каликовой (героиня Гражданской войны).

Завтра в 12 часов в Общественной палата Коми состоится обсуждение всех кандидатов, по итогам которого будет сформирован список из 20 выдающихся личностей. А вечером того же дня, с 20:00 до 20:30, на телеканале "Юрган" пройдет голосование по выборам 10 имен. В прямом эфире жители Коми сами смогут сформировать список из десяти человек, которые внесли достойный вклад в развитие республики.

Список будет отправлен в Общественную палату России, на сайте которой пройдет масштабное народное голосование.

Справка "КП в Коми"

Нейминг аэропортов пройдет в 45 городах России, в частности, во Владивостоке, Петропавловск-Камчатске, Магадане, Иркутске, Томске, Красноярке, Симферополе, Анапе, Санкт-Петербурге, Калиниграде и Архангельске.