В Коми Land Rover пробил дыру в стене двухэтажного дома

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-10T10:23:34+03:00

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В селе Объячево Прилузского района Коми Land Rover Discovery не справился с управлением и въехал в дом. К счастью, пострадавших в аварии нет. Снимок опасного маневра опубликовали в соцсетях.

ДТП произошло в минувшую пятницу, 5 октября, около 16:25 напротив Прилузской центральной районной больницы. Как сообщают в ГИБДД по Коми, в дом №146 по улице Мира въехал Land Rover Discovery, который не справился с управлением. Водитель в аварии не пострадал. История умалчивает, как и почему произошло ДТП. По словам местных, обшитый сайтдингом двухэтажный дом, в котором буквально пробили дыру, уже активно восстанавливают.

- Говорят, что водитель заснул за рулем. Полагаю, что он и реконструирует дом. Мужчина владеет собственной пилорамой, - рассказала местная жительница.

Кстати, на место ДТП выезжали спасатели Прилузского аварийно-спасательного отряда. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники и 3 человека личного состава.