В Сыктывкаре пропала бабушка, страдающая потерей памяти

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-10T11:27:52+03:00

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В Сыктывкаре ищут 77-летнюю Елизавету Яковлевну Лукину, которая два дня назад ушла из дома и не вернулась. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» ищут волонтеров для расклейки ориентировок.

Бабушка ушла из дома № 44 по улице Коммунистической 8 октября и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Родные, близкие и волонтеры поискового отряда забили тревогу. Они распостраняют ориентировки и просят неравнодушных сыктывкарцев помочь в расклейке объявлений.

- Однажды эта бабушка ночевала у нас в подъезде дома по улице Коммунистической. Мы её накормили горячим. Было понятно, что у пенсионерки не все хорошо хотя бы потому, что она была в разных ботинках, - сообщила сыктывкарка Наталия З. в группе «Лиза Аллерт в Коми».

По сообщению МВД по Коми, бабушка страдает потерей памяти. Кстати, Елизавета Яковлевна - ветеран педагогического труда и отличник народного просвещения. 31 год она отработала учителем начальных классов в детском доме имени Алекандра Католикова. «В её педагогической деятельности отличала тончайшая способность к индивидуальному подходу к детям. Она очень быстро обучала их чтению и письму, регулярно проводила дополнительные занятия. Её дети отличались взрослым отношением к учёбе, терпением и культурой», - сообщают на сайте образовательного учреждения.

Приметы: на вид около 75-80 лет, рост 160 см, среднего телосложения. Была одета в темно-серую дубленку с белыми меховыми вставками на рукавах, темные штаны и резиновые сапоги сиреневого цвета, тканевую шапку с козырьком. Особые приметы: на левой щеке выпуклая родинка

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Елизаветы Яковлевны просьба сообщить инфогру поиска, или позвонить по телефону 89222777099, или позвонить на горячую линию 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный), или сообщить по телефону 112.