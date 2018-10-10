Семья погибшей в Китае сыктывкарки благодарит за помощь в сборе средств для транспортировки тела

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-10T12:58:28+03:00

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Родные и близкие погибшей в Китае 25-летней сыктывкарки Марины Ющенко благодарят неравнодушных людей за финансовую поддержку. Благодаря отклику жителей Коми удалось собрать необходимую сумму для транспортировки тела девушки из Поднебесной в Россию.

Новость о гибели молодой сыктывкарки в Китае дошла до родных девушки 4 октября. Для того, чтобы транспортировать тело в Россию, необходима неподъемная для семьи сумма – больше миллиона рублей. Родные Марины оперативно организовали сбор средств. Жители республики живо откликнулись на горе, которое постигло семью погибшей сыктывкарки. Уже в первой половине следующего дня удалось собрать 700 тысяч рублей. На сегодняшний день, 10 октября, собрана большая часть суммы, чтобы перевезти тело Марины из Китая в Россию.

- Выражаем огромную благодарность неравнодушным людям за неоценимую поддержку и финансовую помощь в сборе неподъёмной для нашей семьи суммы. Надеемся, что этих средств хватит на оплату необходимых расходов. Сейчас решаются организационные и юридические вопросы с китайской стороной. Сердечное спасибо и низкий поклон всем, кто откликнулся и не оставил нас в постигшем горе, - написал в соцсетях молодой человек погибшей девушки Илья Куклин.

Бабушка Марины Людмила Фёдоровна Поздеева подтвердила «Комсомольской правде в Коми», что собранных средств будет достаточно для транспортировки тела до Москвы.

- Однако конкретную сумму транспортировки «от» и «до» нам еще никто не озвучил. Неизвестно, какие подводные камни еще ждут. Именно поэтому сбор средств пока решили не останавливать. Но денег, чтобы довезти тело до Москвы, надеюсь, хватит. Правда, дата транспортировки точно не определена, - рассказала Людмила Федоровна.

Напомним, что Марина жила и работала в Китае два года. Она поехала в Поднебесную от центра профориентации по программе СГУ имени Питирима Сорокина. Сначала девушка работала в гольфклубе, затем устроилась в детский сад в городе Саньчжоу. Марина еще успевала заниматься общественной деятельностью, была волонтером программы «Послы русского языка в мире». Девушка была настоящей опорой семьи, ведь она высылала большую часть заработанных денег на родину – в поддержку мамы и пятилетей сестренки.

- О смерти Марины мы знаем только то, что это несчастный случай. Проводятся необходимые экспертизы, ждем заключения, - сообщал молодой человек девушки Илья Куклин.

Просим о помощи в сборе средств всех неравнодушных:

- Реквизиты: номер счета карты Сбербанка - 40817810137005781884, номер карты - 4276 3700 1444 6559, получатель - Куклин Илья Владимирович

- Сбербанк - 4276 2800 1009 4768 Получатель - Куклина Любовь Александровна ( мама Ильи)

Также есть счёт PayPal kukliin@mail.ru