В сыктывкарской Орбите появится новая автостоянка

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-10T14:49:48+03:00

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В сыктывкарском микрорайоне Орбита может появиться новая автопарковка. Мэрия начала прием предложений и замечаний по этому поводу от жителей столицы Коми в рамках общественных обсуждений. Проект новой парковки уже вывешен в фойе мерии, сообщают активисты движения «Орбита против строительства».

Новую парковку планируют построить на территории перед заездом на базу отдыха «Русские горки». Общественники, увидев постановлении на сайте мэрии о начале обсуждений, сразу задались вопросом: а будет ли новый объект построен с учетом всех предложений сыктывкарцев.

- Я написал о сложившейся ситуации в группе «Орбита против». Вскоре удалось связаться с директором «Русских горок». Он предоставил нам проект будущего объекта и сказал, что готов к обсуждению. Понравилась открытость. По сути, так и должно быть: если хочешь что-то стоить, то надо выходить на контакт с народом и обсуждать, - отметил общественник Станислав Штралер.

По мнению активистов, в проекте есть недоработки. В частности на парковке не хватает дополнительного пешеходного перехода. Из-за его отсутствия большинству посетителей базы отдыха нужно будеть переходить дорогу в неположенном месте.

Размышления по улучшению проекта будут ждать в мэрии до 16 октября. Отметим, что общественные обсуждения проходят в новом формате. Раньше горожане могли высказать замечания устно на собрании в мэрии. Сейчас обсуждения проходят дистанционно, то есть предложения в установленные сроки нужно занести в мэрию или прислать их по электронной почте. Существует специальная форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний.

- С одной стороны, это хорошо. Например, раньше была проблема, что некоторые строительные компании на обсуждения спорных моментов приглашали всех своих сотрудников. Таким образом, в зале мэрии не хватало мест для горожан, недовольных градостроительной политикой, и они не могли высказать свое мнение. Сейчас, не выходя из дома, можно отправить замечание по электронной почте, или занести свои пометки в письменном виде. С другой стороны, не всем горожанам подходит и такой формат, ведь не все, например, знакомы с электронной почтой, - поделился своей точкой зрения активист общественного движения «Орбита против».