Роман Зенищев: «Слова свидетелей обвинения противоречат всякой логике»

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-11T14:46:09+03:00

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Сегодня в Сыктывкарском городском суде прошло очередное заседание по делу бывшего мэра столицы Коми Романа Зенищева. Главный герой этой судебной эпопеи продолжает возражать на доводы обвинения: в этот раз он скрупулезно привел показания свидетелей обвинения, которые, по его мнению, прямо противоречат всякой логике и фактам.

— Хочу напомнить, что при допросе свидетеля Белякова, мы параллельно изучили ряд постановлений, в том числе, постановление об организации транспортного обслуживания населения Сыктывкара. Основанием для него послужило постановление Главы РК от 16 апреля 2007 года. Дело в том, что в обвинении написано, что мне якобы платили взятки за постановление, которое было выпущено в январе 2007 года. Взятку за него мне начали платить якобы в июне. Получается, что постановление, за которое мне давали деньги, утратило силу к этому моменту, — сказал Роман Зенищев.

Много времени фигурант уделил основным свидетелям обвинения — Юрию Бондаренко и Николаю Шлопову.

— Юрий Бондаренко в суде говорил о том, он с 1991 года возглавлял ЗАО «Финансово-промышленный альянс», которое на тот момент владело 120 компаниями по различным направлениям. Одна из таких компаний — «Комиавтотранс». Во-первых, «Комиавтотранс» — государственное предприятие. Во-вторых, все свидетели, кроме Бондаренко, говорят о том, что «ФПА» управляло, а не владело им. Только у него отсутствует понимание понятия «собственность», — иронизировал подсудимый.

Дальше Роман Зенищев указал на противоречие. По утверждению обвинения, наличие у «Комиавтотранса» самого большого автобусного парка послужило выдуманным критерием для победы на аукционе, а свидетель говорил о том, что у компании не было своего автобусного парка, она была убыточной.

— Хочу обратить внимание на свидетельские показания господина [Николая] Шлопова. Ему задают вопрос: « Откуда вам известно, за что платили деньги Зенищеву?». Он отвечает: «Я полагаю, что это входило в термин за «общее оказываемое покровительство». Но это были мои домыслы. Зенищев никогда со мной об этом не говорил». А на следствии он говорил, что не знает, за что мэру несут деньги. Человек на протяжении пяти допросов говорит об одной версии, а на суде он полностью её опровергает, — продолжал экс-градоначальник приводить контраргументы.

После он перешел к предприятиям ЖКХ, которые были переданы его супруге Полине Головановой в счет транспортного долга. Бывший сыктывкарский сити-менеджер, переходя от одного свидетельского показания к другому, искал логические бреши в информации:

— На суде были допрошены номинальные собственники этих предприятий. Свидетель Широков утверждает, что на него были зарегистрированы ЖК «Давпон» и ООО «Жилкомфорт» по просьбе [Антона] Фаерштейна: «Никаких управленческих решений я не принимал. Считаю, что по факту владел ими Антон Фаерштейн». Допрашивают других свидетеля. Его спрашивают: «Предлагал ли вам Антон Фаерштейн оформить предприятие на себя?». Ответ: «Да, в 2009 году он предлагал оформить ЖК «Орбита» на меня, так как он знал директора предприятия, на котором я работала. Я неоднократно обращалась к нему за финансовой помощью. Кто был реальным собственником предприятия, не знаю», — процитировал ряд отрывков из показаний Роман Зенищев.

На протяжении долгого времени он подчеркивал, что никто из свидетелей не назвал его определенно фактическим владельцем предприятий ЖКХ. Также экс-мэр заострил внимание на том, что во всех свидетельских показаниях приводилось не шесть, а только четыре предприятия, что напрямую противоречит выводам следствия. Он продолжает настаивать на своей полной невиновности.

Напомним, что Роману Зенищеву вменяют в вину получение взятки в размере 3,7 миллионов рублей и получение материальной выгоды в сумме 10 миллионов рублей за покровительство предприятиям, специализировавшихся на автобусных перевозках. Откаты он получал в течение трех лет каждый месяц от Веселова. После в зачет транспортного долга ему через супругу передали шесть предприятий, специализировавшихся на оказании ЖКХ услуг.