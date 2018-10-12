Сад Нацгалереи Коми пополнится детищем коми-норвежского дуэта художников

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-11T23:59:53+03:00

Новую скульптуру можно будет увидеть в следующем году

Изменить размер текста: A A

Вчера в Национальной галерее Республики Коми прошла пресс-конференция, посвященная проекту «Sculpture of enduring friendship» . Его авторы — Скотт Тое из Норвегии и Макта Дораев из Коми — вместе создадут новую скульптуру для Сада галереи. Проект поддержал Баренц секретариат в рамках программы БаренцКульт.

На конференцию пришли представители СГУ имени Питирима СорокинаФото: Дарья ЮДИНА

Задач у будущего осязаемого произведения искусства несколько: привлечение внимания к уникальному пространству Сада скульптур, закрепление дружбы российского и норвежского народов в камне и культурно-образовательный обмен: Скотт Тое будет читать лекции и проведет несколько семинаров для студентов СГУ имени Питирима Сорокина — одного из партнеров проекта, оказавшего финансовую поддержку.

— Наш университет выступил в качестве одного из соорганизаторов этого проекта. Сам факт, что мы стали организаторами, я бы сказал, крупного республиканского и всероссийского проекта по формированию культурной среды малых городов нашей страны, для нас очень важен и значим, — сказал проректор по административной и организационной работе университета Дмитрий Пинаевский.

Авторы проекта. Слева - Макта Дораев, справа - Скотт ТоеФото: Дарья ЮДИНА

Символично, что дружба двух художников вылилась в проект, отражающий товарищество двух народов:

— Этот дружественный проект объединит два государства, так как искусство — это связующая нить, которая размывает границы, — заметил Макта Дораев.

Теплые отношения людей и наций проявились здесь даже в выборе материала. Камни для композиции были взяты прямо из Сада скульптур Национальной галереи. Один из кураторов проекта Ольга Орлова рассказала, что для создания объекта будут использованы два вида камня. Один из них — кварсцитопесчанник, который добывается в Кажимском месторождении и который используется коми художниками на симпозиумах. Второй — «передвигающиеся», эрратические валуны, которые были «пригнаны» на нашу территорию с севера Норвегии несколько сотен лет назад тающим ледником.

Один из вариантов скульптурыФото: Дарья ЮДИНА

На данный момент неизвестно, как будет выглядеть скульптура. Вариантов несколько, и один из них — скамья, на противоположных концах которой сидят два человека.

Информацию о том, каким будет финальный вариант, мы пока держим в тайне, потому что очень многое зависит от того, как поведет себя материал в работе. Идеи меняются в процессе, но главный концепт — показать дружбу Норвегии и России, — прокомментировал Скотт Тое.

Работы по созданию объекта уже начаты, завершить их планируют в течение трех недель. Увидеть новую скульптуру можно будет в Саду галереи. Её официальная презентация состоится в следующем году: её планируют приурочить к Международному дню музеев.