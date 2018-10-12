Сыктывкарцев напугала массовая гибель свиристелей

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-12T10:30:17+03:00

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Сыктывкарские любители птиц в волнении: в нескольких районах столицы Коми нашли множество мертвых свиристелей. Особенно много птах обнаружили в самом центре – около Госсовета Коми. По мнению ученых-биологов, причина явления прозаична: птицы объелись забродившей ягоды и погибли от алкогольного отравления.

Сыктывкарцы выдвигают самые разные версии происходящего. По мнению горожан в гибели птиц могут быть повинны неизвестные охотники за свиристелями. Сыктывкарец Андрей Аксеновский нашел умирающего свиристеля на одной из улиц города утром 11 октября. Он пытался спасти птицу, но ему это не удалось:

- Помер свиристель, отпустил его на тот свет. Сегодня утром в том же районе ещё три тушки видел. Либо на них кто-то из хищников удачно охотится, либо это локальная эпидемия, - рассказал сыктывкарец.

Как объяснили специалисты, никто в птичек не стрелял. Свиристели просто наелись забродивших ягод и опьянели. И, как это бывает под хмельком, потерялись в пространстве. По словам заведующего лабораторией экологии наземных позвоночных Института биологии КНЦ УрО РАН Сергея Кочанова, птицы просто налегли на ягоды рябины, которые к октябрю успели забродить. Таким образом, причина массовой гибели свиристелей объясняется весьма естественным способом. К тому же подобное явление встречается не только в Сыктывкаре, но и в других городах России и даже в Европе.

Отметим также, что массовая гибель птиц удивляла жителей столицы Коми еще два года назад. Тогда погибшими от алкогольного отравления свиристелями были усыпаны центральные улицы города.