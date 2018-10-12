Творческий вечер Андрея Нутрихина и спектакль-шоу «Кострома»: как украсить холодные выходные в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-12T14:16:44+03:00

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Хмурый октябрь теплом не радует, но это не повод устроиться на диване и прокрастинировать в потолок — берем детей, любимых и обходим все культурные мероприятия города. Можно сходить на национальное шоу «Кострома» или послушать авторские песни лыжника Андрея Нутрихина на его творческом вечере или осмотреть новый зал в филармонии и насладиться пением хора Валаамского монастыря из Санкт-Петербурга. Выбор большой, а чтобы было проще определиться — загляните в нашу подборку.

ЧТО: Для посетителей Национальной библиотеки устроят «Осенины». Побывав там, вы сможете сделать уютные фотографии в «Бабушкином квадрате», посетить выставку хендмейда, поучаствовать в мастер-классах играх, побывать на концерте гитарной поэзии. И сделать это всей семьей: каждый найдет себе занятие по душе.

ГДЕ: Национальная библиотека Республики Коми.

КОГДА: 14 октября, с 11.30.

"Кострома" - спектакль, умещающий в себе всю историю России

ЧТО: Вся российская история — в одном красивом и большом спектакле: в Сыктывкаре только на один день приедет национальное шоу «Кострома». Шоу поражает своими масштабами: 50 артистов на одной сцене и 17 сценических перевоплощений. Спектакль не имеет возрастных ограничений, на него можно взять и детей.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: 14 октября, в 18 часов.

У Андрея Нутрихина получается совмещать музыку и спорт

ЧТО: Как совмещать спорт и музыку, сыктывкарцам расскажет известный в Коми лыжник Андрей Нутрихин. В Центре культурных инициатив пройдет его творческий вечер, на котором зрители услышат авторские песни спортсмена. Поддержат главного героя вечера поэтессы Татьяна Анцупова и Надежда Баталова, музыкант Алексей Попов, руководитель творческого объединения «Гвоздь и Молот» Маяк Митюнин и группа «РЕГИОН 11».

ГДЕ: Центр культурных иницатив «Югор».

КОГДА: 12 октября в 18 часов.

Откроет сезон в филармонии хор Валаамского монастыря

ЧТО: В эту субботу Национальная филармония открывает сезон в обновленном зале. Старт сезона совпал с первым концертом всероссийского фестиваля «Танцуй и пой, Великая Россия!». Первым слово возьмет хор Валаамского монастыря из Санкт-Петербурга с программой «Есенин».

ГДЕ: Национальная филармония РК.

КОГДА: 13 октября, в 19 часов.

Выставка работает последние дни

ЧТО: Остались буквально считанные дни до закрытия выставки участников плэнера «Молодые художники Северо-Запада России». Увидеть, какой представляется Коми юным живописцам из разных регионов нашей страны, можно будет ещё два дня: выставка будет работать по 14 октября.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми.

КОГДА: Все выходные, с 10 до 18 часов.

Кадр из фильма

Также в понедельник в Центре досуга и кино "Октябрь" состоится премьерный показ дипломного короткометражного фильма Игоря Нестерова, слушателя высших курсов ВГИК. "Сплошной забор из профнастила" расскажет о ветеринаре на пенсии, чья жизнь поменялась после того, как её собака напугала соседского мальчишку. В фильме сыграли артистки нашего драмтеатра - Анна Софронова и Юлия Экрот.