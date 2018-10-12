«Год назад не было ни одной розетки»: как устроено отремонтированное общежитие маневренного фонда в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-12T17:58:24+03:00

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В Сыктывкаре провели экскурсию по отремонтированному зданию маневренного жилищного фонда в поселке Верхняя Максаковка. Меньше года понадобилось, чтобы сделать его пригодным для проживания. В настоящее время внутри скрипят новые полы и пахнет побелкой. Дом готов к приему первых жильцов, констатировал мэр столицы Валерий Козлов на специальной экскурсии для журналистов.

Что было?

В доме №11 по улице Общественной в поселке Верхняя Максаковка жили студенты Сыктывкарского автомеханического техникума. 1 сентября 2016 года было решено упразднить учебный корпус, потому что его содержание было экономически нецелесообразным. С тех пор общежитие и пустовало. В прошлом году его передали на баланс муниципалитета. Когда специалисты осмотрели здание в первый раз, то ужаснулись.

Вот так было год назад

- Не оставалось ни одной розетки и светильника. Когда люди выезжали, то все с собой забирали. В общем, висели одни провода, - отметил Валерий Козлов. Это подтвердил директор СМУП «Хозяйственное управление по обслуживанию органов местного самоуправления» Николай Королев, который занимался ремонтом дома и будет его обслуживать в дальнейшем.

Что стало?

Меньше чем за год полностью заменили электрику и сантехнику - душевые кабины, санузлы. Стены отделали гипсокартоном. Также поставили новые двери, застелили полы, в некоторых комнатах обычные окна заменили на пластиковые. В общем, провели ремонт здания. Теперь картина кардинально отличается от той, что наблюдали чиновники в начале года.

Всего в здании 94 комнаты ждут постояльцевФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Всего в здании – 98 комнат. 94 из них принадлежит маневренному фонду. Они самые разные - от 12 до 35 квадратных метров.

Как внутри?

На каждом этаже есть две кухни, рассчитанные на определенное количество комнат. Жильцы получат специальные электронные ключи, с помощью которых смогут туда попасть. Таким образом, место для готовки еды будет защищено от посторонних людей. В каждой кухне – две плиты, разделочные столы, печь СВЧ и даже стиральная машина.

За окном - пока неприглядная картина пустыряФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На каждом этаже – два туалета: женский – в одной стороне, мужской – в другой стороне. Также на каждом этаже есть помывочная, где можно вымыть руки, лицо и почистить зубы. А душевые кабины – и мужские, и женские - находятся на первом этаже: это четыре кабинки с вытяжкой. Также есть постирочная комната, в которой находится ванна для полоскания белья и стиральная машина.

Четыре комнаты отдали Управлению ЧО и ЧС. Там будут жить люди, которые пострадали от наводнения или пожара. Внутри находятся простые кровати с подушками и одеялами. Таким образом, оказавшиеся в тяжелом положении горожане будут находиться в относительном комфорте и тепле.

Четыре комнаты отдали ГО и ЧСФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Еще одно помещение отдали УМВД по Сыктывкару: туда переедет опорный пункт полиции Верхней Максаковки. Это позволит сделать здание самым безопасным в пригородном поселке. Этим нуждам отвечает и система видеонаблюдения, которая правда находится только на первом этаже. Также есть охранник и комендант.

Когда переселятся люди?

Всего на ремонт здания из бюджета столицы Коми выделили 6, 5 миллионов рублей. По словам мэра, эти деньги были использованы максимально эффективно. Он отметил, что отремонтированное общежитие кардинально отличается по уровню комфорта от другого здания маневренного фонда на улице Промышленной, 15. Его жильцам уже направили письменное предложение переехать. Уже на следующей неделе в обновленное здание 1974 года постройки по улице Общественной в Верхней Максаковке появится первый житель.

На каждом этаже - туалеты, кухни и помывочныеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Сегодня 40 семей нуждаются в жилье маневренного фонда. Это здание позволит удовлетворить потребность. Кроме того еще остаются свободные комнаты. Но не надо забывать, что если программа по переселению из ветхого и аварийного жилья будет продолжена, то потребность в маневренном фонде возрастет, - отметил мэр.

Новый комендант ждет жильцовФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Главное условие переезда в здание маневренного фонда – нужда человека в жилье. Ситуации могут быть самые разные, но недавно депутаты Совета столицы упростили процедуру и расширили перечень лиц, которые имеют право на жилье.