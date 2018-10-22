Уволен оскандалившийся руководитель прокуратуры Сосногорска

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-22T11:14:20+03:00

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Оскандалившийся и.о. прокурора Сосногорска Сергей Полянский уволен с работы. Бывший руководитель надзорного органа заработал нехорошую славу с подачи местного предпринимателя Андрея Рубцова. Бизнесмен обвинил Полянского в вымогательстве и рукоприкладстве и написал заявление в прокуратуру Коми.

Хулиганские выходки Сергея Полянского получили широкую известность с подачи предпринимателя Андрея Рубцова.Фото: предоставлено читателем.

Напомним, "КП в Коми" подробно писала о скандальном инциденте в ухтинском ресторане "Бакинский дворик". Предприниматель стал свидетелем того, как Полянский потребовал отдыхавшего за соседним столиком Бориса Попова оплатить его счет. Сумма превышала 28 тысяч рублей. Отказ вызвал нешуточный гнев и недовольство Полянского, в порыве гнева он со всей силы ударил Попова. Удар был такой силы, что несчастный лишился сознания.

Андрей Рубцов отнес пострадавшего в машину. Все трое - Полянский, Рубцов и Попов - на машине доехали до дома Попова. Рубцов понес плечах пострадавшего к входу, но у самых дверей Попов упал. Это спровоцировало очередной взрыв гнева прокурора. Руководитель надзорного органа несколько раз ударил свою жертву и обматерил его. После него Попов стал сильно задыхаться, и ему потребовалась помощь медиков.

Случаи получили широкую известность благодаря предпринимателю Андрею Рубцову, который написал жалобу в прокуратуру Коми и в качестве доказательств предоставил аудио- и видеозаписи происшествий. После чего надзорный орган инициировал внутреннюю проверку, в результате которой Сергей Полянский был отправлен в отставку в связи с нарушением присяги прокурора. Об этом "КП в Коми" сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.