2018-10-22T18:41:37+03:00
Общество

В Коми врачи кардиоцентра не смогли спасти 82-летнюю пассажирку Boeing

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Коми
Поделиться:
Комментарии: comments1
В прошедшую пятницу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара. Фото: www.news.ruВ прошедшую пятницу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара. Фото: www.news.ru
Изменить размер текста:

Пассажирка Boeing, аварийно севшего 19 октября в Сыктывкаре, скончалась в больнице. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на региональный минздрав.

В прошедшую пятницу 82-летняя женщине почувствовала недомогание во время перелета. Самолет авиакомпании "Якутия", летевший в Якутск, совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре, после чего пожилую пассажирку на скорой помощи доставили в республиканский кардиоцентр.

Как стало известно, женщина скончалась. Врачи до последнего пытались спасти пожилую пациентку, однако реанимационные действия не дали результата.

Напомним, на этой неделе это второй случай экстренной посадки самолетов в аэропорту Сыктывкара. Три дня назад в столице Коми совершил самолет, летевший из Петербурга в Красноярск. Причиной экстренной посадки стала 78-летняя пассажирка, которая упала в обморок на борту самолёта.

После того, как самолёт приземлился в аэропорту Сыктывкара, женщину на "скорой помощи" отвезли в городскую Эжвинскую больницу. Там ее осмотрели врачи, которые пришли к выводу, что в госпитализации она не нуждается. Жительницу Красноярского края отпустили из больницы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
Пять человек пострадали при столкновении двух машин под Ухтой
В Коми на 4% повысят социальные выплаты
В Коми продавцов сигарет оштрафовали почти на 600 тысяч
Жительница Сыктывкара покинула шоу «Пацанки»
В воскресенье в Коми похолодает
В Сысольском районе из-за животного опрокинулась «Газель»
Сыктывкарка решила взять кредит через интернет и лишилась денег
В Сыктывкаре экстренно сел самолет, летевший в Якутск
В субботу в Коми снег и дождь
В Сыктывкаре съедутся режиссеры и преподаватели кино из Венгрии и Эстонии
То дождь, то снег: в Коми задержится теплая погода
Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев выйдет на свободу через два года
В Усть-Вымском районе прокуратура через суд требует ликвидировать 15 несанкционированных свалок
В парламенте Коми появятся два новичка
Гаражам быть: в местечке Кочпон-Чит построят объект, несмотря на протест сыктывкарцев
Для отцов в Коми установили ежегодный праздник
В Воркуте замдиректора школы собрала банду и за взятки «присваивала» инвалидность
В пригороде Сыктывкара волки утащили домашнего любимца
В Воркуте объявили актированный день для всех школьников
ГИБДД по Сыктывкару предупреждает: бойтесь тумана и гололеда
«Ростелеком» построил цифровую сеть в селе Визинга Республики Коми
В Шиесе начали строительство линии электропередач
Ухтинцы опубликовали видео совы, сидевшей у подъезда многоэтажки
Четвертая промышленная революция уже началась
Интинский праздник оленеводов стал финалистом всероссийской туристической премии
Опасная аренда: за сутки три жителя Коми стали жертвами квартирного вопроса