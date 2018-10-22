В Коми врачи кардиоцентра не смогли спасти 82-летнюю пассажирку Boeing

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-22T18:41:37+03:00

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Пассажирка Boeing, аварийно севшего 19 октября в Сыктывкаре, скончалась в больнице. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на региональный минздрав.

В прошедшую пятницу 82-летняя женщине почувствовала недомогание во время перелета. Самолет авиакомпании "Якутия", летевший в Якутск, совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре, после чего пожилую пассажирку на скорой помощи доставили в республиканский кардиоцентр.

Как стало известно, женщина скончалась. Врачи до последнего пытались спасти пожилую пациентку, однако реанимационные действия не дали результата.

Напомним, на этой неделе это второй случай экстренной посадки самолетов в аэропорту Сыктывкара. Три дня назад в столице Коми совершил самолет, летевший из Петербурга в Красноярск. Причиной экстренной посадки стала 78-летняя пассажирка, которая упала в обморок на борту самолёта.

После того, как самолёт приземлился в аэропорту Сыктывкара, женщину на "скорой помощи" отвезли в городскую Эжвинскую больницу. Там ее осмотрели врачи, которые пришли к выводу, что в госпитализации она не нуждается. Жительницу Красноярского края отпустили из больницы.