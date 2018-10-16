В Сыктывкаре снова поднимают вопрос о строительстве магазина у одного из самых оживлённых участков дороги

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-16T14:27:20+03:00

Без проведения общественных обсуждений решения быть не может

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Предприниматель, который потерпел фиаско на общественных слушаниях в апреле, не собирается отказываться от мечты строительства магазина в сыктывкарской Орбите. В мэрии снова пройдут обсуждения по поводу возведения новой торговой точки у дома №223 по улице Тентюковская. Участники движения «Орбита против» держат руку на пульсе и готовят письма с обоснованием, нужен ли столице Коми очередной магазин.

«Быть ли новому магазину на Орбите?» - вопрошают участники движения «Орбита против», которые еще в апреле высказали в адрес предпринимателя дружное «нет». Тогда по итогам общественных слушаний комиссия администрации вынесла заключение с отказом строительства торгового объекта.

В октябре собственник участка у дома №223 по улице Тентюковской снова поднял в вопрос о разрешении строительства магазина у одного из самых оживлённых участков автодороги города.

- Без проведения общественных обсуждений решения быть не может. Каждый житель города имеет право высказать своё мнение, - напоминают активисты движения «Орбита против». Таким образом, повлиять на то, быть или не быть магазину, может каждый сыктывкарец.

Кстати, летом жители Сыктывкара отмели еще одну возможность строительства торгового центра в Орбите. В июле по итогам общественных слушаний было решено отказать в строительстве ТЦ в армянском стиле между домами NoNo 12 и 14 по улице Малышева.

Для направления предложений и замечаний участниками общественных обсуждений посредством официального сайта необходимо направить предложения и замечания в срок с 16 по 23 октября. Подробно вот тут.