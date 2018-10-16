В Воркуте дорогого сфинкса выкинули в холодный подъезд

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-16T15:33:59+03:00

Оказалось, что кошку предают уже не в первый раз

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В Воркуте в подъезд многоэтажки подбросили кошку дорогой породы сфинкс. Лысое животное несколько часов мерзло у дверей одной из квартир. Жильцы дома забили тревогу, распостраняя информацию о кошке в соцсетях. Благодаря народной волне сфинксу через несколько часов удалось найти новый дом.

Многоэтажка по улице Суворова в Воркуте на несколько часов стала пристанищем для выброшенной неизвестными кошки сфинкса. Как известно, животные этой породы отличаются отсутствием волосянного покрова. Нахождение в холодном подъезде многоэтажки снежной Воркуты стало для кошки настоящей пыткой.

Горожане через соцсети стали решать вопрос, кому отдать кошку. В комментариях очевидцев вскрылась еще одна подробность прошлого усатой. Оказалось, что сфинкса предают уже не в первый раз. Кошка Ася, как пишут люди, любила портить продуктами своей жизнедеятельности окружающее пространство. Именно поэтому хозяева не нашли решения лучше, чем выставить кошку за дверь, когда их терпение лопнуло по швам.

Возможно, порода сыграла свою роль, потому что через несколько часов животное обрело новый дом.

- Нормальная кошка. В лоток сразу пошла. Питается всем, без исключения. Даже дыню у меня украла, - отметил новый хозяин кошки Алексей К.