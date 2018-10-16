Интинцы: «Вячеслав Гайзер мог стать жертвой преступных затей»

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-16T17:23:05+03:00

Слушать телефонные разговоры экс-главы Коми и Алексея Чернова правоохранители начали за два года до ареста чиновников

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В замоскворецком суде по «делу Гайзера» продолжается допрос свидетелей, которые вызываются по ходатайству стороны защиты. В суде дал показания Александр Боровинских, который до 2009 года был министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми.

Без давления

Сторону защиты интересовало, оказывалось ли на членов правительства Коми давление со стороны подсудимых при принятии каких-либо решений, касающихся имущества республики и республиканских предприятий, прежде всего Зеленецкой птицефабрики.

Боровинских заявил, что он всегда был самостоятелен в принятии решений: ни Вячеслав Гайзер, который до 2009 года был министром финансов Коми, ни замглавы Алексей Чернов, ни предприниматель Валерий Веселов никогда не оказывали на него давления. Ни от кого из подсудимых не было никаких просьб при принятии решения правительством республики о внесении изменений в план приватизации государственных предприятий на 2006 год. Именно благодаря указанным изменениям Зеленецкая птицефабрика была включена в план приватизации. Под согласованием проекта постановления правительства о внесении изменений в план приватизации стоят подписи различных должностных лиц: Константина Ромаданова, Михаила Мурашко, Вячеслава Гайзера, Николая Герасимова, Ивана Поздеева, Валерия Аликина и других. Под проектом стоит и подпись Боровинских, сообщает БНК.

В суде Боровинских показал, что никогда не слышал о том, что кадровые вопросы в правительстве решаются Александром Зарубиным или Алексеем Черновым. По его словам, об этом ему никогда не было известно даже на уровне слухов.

Письмо земляков

К материалам уголовного дела приобщено коллективное письмо в Замоскворецкий суд от имени почетных граждан Инты Геннадия Денисова, Василия Беляева, Валентина Макарова и заслуженного работника Коми Александра Боровинских, который также много лет работал в Инте.

Письмо следующего содержания:

Ваша честь, мы, ветераны приполярного города Инта, что в Коми, обращаемся к вам с просьбой учесть наше мнение при определении наказания обвиняемому в организации преступного сообщества Вячеславу Гайзеру. Суть предъявленного обвинения нам известна из публикации в средствах массовой информации. В связи с этим хотим заявить, что мы не верим этим обвинениям, поскольку знаем его на протяжении многих лет совсем с другой стороны. Мы, проработавшие в Инте по 15-20 лет, всегда следили за карьерным ростом своих земляков и были довольны выдвижением его кандидатуры на пост главы Коми.

По деловым и нравственным качествам мы считали его кандидатуру наиболее подходящей на эту должность. Последующее голосование жителей республики Коми подтвердило наши оценки и ожидания. Вячеслав Михайлович Гайзер стал главой нашего региона. После избрания его на эту должность нам не раз приходилось обращаться к нему по различным социальным и общественно-политическим вопросам, которыми нам приходилось заниматься. При этом всегда находили понимание и деловую поддержку, а также подтверждение его личностных оценок, сделанных ранее.

Вот несколько примеров по этому поводу. Он всегда принимал предложение интинского землячества в Сыктывкаре о чествовании ветеранов Великой Отечественной войны, переехавших в столицу республики из приполярной Инты. Каждый год ветераны 9 мая получали личные поздравления главы Коми и наборы продуктов для праздничного стола.

Их развозили по квартирам наши активисты, одновременно они знакомились с жизнью и бытом ветеранов, обобщали их просьбы и сообщали их главе Коми.

Отметим, что практически все просьбы получали разрешения. В интинском землячестве мы имели немало сообщений о трудностях при переселении северян в столицу республики.

Просьбы ветеранов о переселении в столицу республики, куда бы они хотели переехать, местными властями не поддерживались, при этом ссылались на нехватку мощностей подрядных организаций и несогласованность механизма переселения. Мы попросили главу Коми, и помощь была оказана.

Сегодня на Сысольском шоссе в Сыктывкаре стоят две девятиэтажки по сто квартир каждая, куда приехали ветераны Воркуты, Инты и Ухты.

Глава Коми поддерживал наши предложения по установлению в Сыктывкаре мемориальной доски в память о видном деятеле нашей республики Безносове П. А., который работал в Инте, а затем много лет был председателем Совета министров Коми АССР. Доска была открыта, правда уже без его участия.

На одной из встреч с главой Коми мы посетовали, что неплохо было бы, чтобы отмечать День шахтера в столице республики более масштабно. Ведь только интинцев здесь живёт более 4000 человек. А сколько шахтеров из Воркуты и Ухты. Нас услышали. Очередной День шахтера мы отмечали в помещении республиканского драмтеатра. Мастера искусств столицы подготовили большой концерт для ветеранов отрасли. Обо всём этом побеспокоился глава Коми Вячеслав Гайзер...

Заметим, что он всегда выполнял, что обещал, и это вызвало особое уважение и одобрение людей, способствовало укреплению авторитета власти. Его задержание вызвало настоящий шок у тех, кто его знал. Мы не исключаем, что он мог стать жертвой преступных затей, но, чтобы он сознательно выступил организатором преступного сообщества и разграбления национальных богатств нашей республики - в это мы поверить не можем. Просим наше мнение учесть.

Заслуженный работник Коми, почетный гражданин Инты Денисов Геннадий Терентьевич; заслуженный работник Коми, почетный гражданин Инты Беляев Василий Николаевич; почетный гражданин Инты Макаров Валентин Трофимович; заслуженный работник Коми Боровинских Александр Павлович.

Прослушку одобрил суд

В ходе заседаний обвиняемые дают пояснения по различным исследуемым документам, имеющимся в материалах уголовного дела.

Так, бывший заместитель главы Коми Алексей Чернов много комментировал коммерческие взаимоотношения компаний, фигурирующих в материалах уголовного дела. Он подробно остановился на компаниях, подконтрольных бывшим зампреду правительства Коми Константину Ромаданову и сенатору от Коми Евгению Самойлову. Из комментариев Чернова следует, что бизнесы Зарубина и Ромаданова часто пересекались, вопреки показаниям Ромаданова.

Чернов также пытается доказать, что у компаний, подконтрольных Самойлову, были долги перед казной республики, а не перед неформальной кассой преступного сообщества. Своими соображениями поделился подсудимый при исследовании расшифровки телефонных переговоров между Ромадановым и топ-менеджерами компаний, подконтрольных Самойлову.

Некоторые документы, обнаруженные в доме Александра Зарубина, касающиеся финансово-экономической деятельности Зеленецкой птицефабрики, прокомментировал бывший руководитель ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Коми» Игорь Кудинов. Он подчеркнул, что из документов следовало, что присоединение к птицефабрике Зеленецкого свинокомплекса ухудшило прибыль объединенного предприятия. Свинокомплекс на момент присоединения к Зеленецкой птицефабрике находился в катастрофическом состоянии: различные подразделения комплекса принадлежали различным собственникам, оборудование и здания были изношены почти на 100%. В реконструкцию свинокомплекса было вложено около 1 млрд руб.

По его словам, это опровергает вывод следствия, что руководство фонда, а также совет ди ректоров, в который входили различные должностные лица республики, действовали в интересах Зарубина.

Кудинов коснулся показаний Демьяна Москвина о том, что в 2013-2015 годах он (Москвин) дважды передавал наличными по 6 млн руб. Главе Коми Вячеславу Гайзеру. По словам Кудинова, деньги выплачивались, поскольку ранее мама Зарубина выкупила у тещи Вячеслава Гайзера долю в гостинице «Югор» в Сыктывкаре. По словам Кудинова, это была совершенно законная легальная сделка, с нее уплачены налоги.

Также из оглашенных материалов уголовного дела следует, что в ноябре 2013 года правоохранительные органы получили разрешение Кировского областного суда на прослушивание телефонных переговоров Вячеслава Гайзера и Алексея Чернова.