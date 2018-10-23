2018-10-23T13:17:15+03:00
Общество

«Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» объединили усинских студентов и нефтяников

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Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"
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В Усинском филиале Ухтинского государственного технического университета стартовали «Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ». Участниками первого мероприятия марафона – круглого стола – стали студенты и работники ЛУКОЙЛ-Коми, в том числе молодые специалисты.

– «Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» объединяют целый ряд тематических мероприятий, – отметила в приветственном слове начальник Управления по кадровому администрированию персонала ЛУКОЙЛ-Коми Ирина Мамонтова. – Участники обмениваются опытом, студенты знакомятся с инновационными технологиями, применяемыми на нашем предприятии, что, несомненно, пригодится им при выборе тем для будущих курсовых и квалификационных работ.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"

Так, ведущий технолог отдела добычи нефти ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Тимирлан Арсамаков в своем докладе рассказал о передовых методах эксплуатации и современном оборудовании, применяемых на Денисовском лицензионном участке в Усинском районе. Молодые специалисты компании поделились впечатлениями и дали практические советы будущим нефтяникам.

Студенты, в свою очередь, интересовались трудоустройством и прохождением практики на объектах компании, перспективами карьерного роста. УГТУ и его Усинский филиал на протяжении многих лет остаются базовой образовательной организацией для ЛУКОЙЛ-Коми: ежегодно до ста студентов зачисляются в штат предприятия.

«Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» впервые прошли в 2016 году. С тех пор в рамках мероприятия ежегодно происходит обмен мнений и опытом, организуются лекции, тренинги, ярмарки вакансий и выставки, способствующие развитию отношений между университетом и компанией. В рамках «Дней ЛУКОЙЛа в УГТУ» этого года в Ухте и Усинске уже состоялись командообразующие тренинги.

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