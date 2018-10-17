В Сыктывкаре из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолет, летевший в Красноярск

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-17T10:15:46+03:00

Борт, летевший в Красноярск, из-за болезни пассажира около часа провел в аэропорту Сыктывкара Фото: из архива "КП"

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Сегодня рейс №6573 Петербург - Красноярск совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара. Причиной незапланированной остановки стало ухудшение состояния здоровья одной из пассажирок.

Борт аваикомпании "Россия" вылетел из аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге в 2.58 минут. Но после взлета женщине в возрасте стало резко плохо. В результате командир воздушного судна решил посадить борт в аэропорту Сыктывкара. Около 4 часов утра лайнер в столице Коми встречали медик аэропорта и скорая помощь.

Как пояснили в местном аэропорту, после госпитализации пассажира и дозаправки борт продолжил полет к месту назначения. В Коми самолет из Санкт-Петербурга пробыл около часа. А в Красноярск он прибыл около 8 часов, задержавшись на 1 час и 12 минут.