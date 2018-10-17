Сыктывкарцы о ремонте в старинном здании перед открытием «Магнита»: «Появились большие трещины»

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-17T12:01:28+03:00

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В Сыктывкаре закрылся легендарный продуктовый магазин «Столичный» на улице Ленина: 30 сентября он работал последний день. Сейчас на первом этаже идет ремонт перед открытием магазина федеральной сети. Но жители старинного дома не готовы его терпеть. По словам председателя правления ТСН «ТСЖ Ленина 43» Аллы Фроловой, с начала ремонта горожане живут, как на пороховой бочке.

- У рабочих нет разрешения на ремонт. Обследовательские материалы и проект нам не предоставили. Дом не обследовали, хотя обязательно должны быть предпроектные работы. В доме появились большие трещины, пробили стояк, сыпется штукатурка. Не знаю, что делать. Опускаются руки, - отметила председатель ТСН.

Кстати, несколько лет назад в этом доме углубляли подвал, после чего фундамент здания начал трескаться. Тогда через суд жители доказали, что работы велись незаконно, коммерсантов заставили привести подвал в надлежащее состояние. И на этот раз они направили несколько десятков обращений в разные инстанции, чтобы действия федеральной сети проверили на законность.

Напомним, что как сообщили в мэрии, дом №43 по улице Ленина имеет статус ценной архитектурной среды, при этом не относится к объектам культурного наследия. Соответственно, этот статус разрешает размещение в здании торгового объекта. Но обязательным условием является согласование с мэрией размещение вывесок, выбор цвета окраски дома, изменение оконных и дверных проемов. Если эти переделки будут выполнены без ведома мэрии, нарушителя ждет административная ответственность.

Отметим, что дому №43 может быть придан статус объекта культурного наследия. Для этого жителям нужно обратиться в Управление Коми по охране объектов культурного наследия, чтобы эксперты вынесли вердикт. Но это обитателей дома не устраивает, так как экспертизу они должны будут оплатить из своего кармана. Поэтому пока ремонт идет полным ходом, а сыктывкарцы с ужасом считают новые трещины.