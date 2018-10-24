2018-10-24T15:13:08+03:00
Общество

Парламентарии Коми присвоили Сыктывкару "зеленый пояс"

Вокруг столицы Коми появятся особые лесные территории
Алиса КОЗЛОВА
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Вокруг Сыктывкара создадут пять лесных территорий, на которых нельзя будет вести строительство. Фото: www.ru.foursquare.comВокруг Сыктывкара создадут пять лесных территорий, на которых нельзя будет вести строительство. Фото: www.ru.foursquare.com
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Вокруг Сыктывкара появится особая лесопарковая зона площадью 367 гектаров. Это будут лесные насаждения, защищенные от вырубки деревьев и строительства.

- Пока инициаторы законопроекта - представители регионального отделения "Народный фронт за Россию" - установили пять зон для столицы Коми. Я предложила расширить этот список, и они согласились. Но сама процедура утверждения законопроекта достаточно длительная и имеет свою цепочку согласования, поэтому пока на повестку дня мы выносим только пять территорий, - представила законодательную инициативу вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева.

Депутат Жиделева уточнила, что принятие законопроекта даст возможность запустить процесс расширения лесных территорий. Вопрос будет рассмотрен завтра на сессии Госсовета Коми. Затем муниципальным и региональным властям предстоит в течение 180 дней изучить "зеленые зоны" и составить перечни построенных на них объектов. Это необходимо, чтобы не нарушить права собственников. Кроме того, городские власти должны составить смету, чтобы обустроить лесопарковые площадки для отдыха горожан.

Ожидается, что в перспективе площадь лесных зон увеличится до 2 тысяч гектар.

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