В Сыктывкаре в музее истории МВД открылась новая выставка

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-18T12:11:57+03:00

В музее собраны документы и их копии из архивов МВД национального архива Коми.

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре торжественно открыли экспозицию музея истории МВД. Год назад проект Коми республиканской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск выиграл грант конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» – благодаря его реализации экспозиция музея пополнилась еще одним выставочным залом.

Новая выставка посвящена юбилейной дате в истории правоохранительных органов: в 1718 году Петр I учредил должность начальника главной полицмейстерской канцелярии, что и стало отправной точкой в создании отечественной полиции.

Новая выставка посвящена 300-летию правоохранительных органов

Экспонаты, иллюстрирующие 300-летнию историю правоохранительного ведомства, разместились в специальных выставочных модулях в первом фойе музея. Здесь собраны документы и их копии из фондов музея и архивов МВД, национального архива Республики Коми. Вниманию посетителей представлены и материалы об республиканских органах внутренних дел и биографиях сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Открытие нового зала музея и его постоянной экспозиции состоялось в рамках встречи руководства министерства внутренних дел по Республике Коми с выпускниками образовательных учреждений высшего образования системы МВД России. Авторы проекта, участвовавшие в церемонии открытия, подчеркнули высокую роль таких мероприятий для увековечивания памяти милиционеров и полицейских, ставших примером верности присяге и служебному долгу.

Доски с именами героических погибших сотрудников МВД установлены при поддержке "Лукойл"

Реализация проекта «Сохраняя прошлое – создаем будущее» стала продолжением проекта «Шагнувшим в бессмертие», также отмеченным грантом ЛУКОЙЛа, когда при поддержке нефтяников в прошлом году сразу в нескольких муниципалитетах Коми были установлены мемориальные доски с именами героических погибших сотрудников МВД.