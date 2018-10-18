Шестиклассница напала на подругу с ножом из-за ревности

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-18T14:44:28+03:00

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В Коми подросток решила зарезать подругу из-за ревности. Сначала информация об этом появилась в одном из воркутинских пабликов, а позже информацию подтвердил Следственный комитет Коми.

Герой видео — мужчина, который скрыл свое лицо, — рассказывает, что девочки сначала дружили. Яблоком раздора стал мальчик, который понравился нападавшей шестикласснице. Её задело то, что он больше внимания оказывал подруге. Также поводом для нападения стало то, что одноклассница перестала дружить со мстительницей. Выжидала шестиклассница долго: она несколько дней носила со собой на занятия нож в потрфеле

12-летняя девочка позвала свою одноклассницу на день рождения, а после него выманила на улицу, где и напала. Она хотела перерезать своей сопернице, но та спаслась благодаря тому, что рядом проходил мужчина, который услышал крики. Потерпевшую ранили чуть ниже плеча.

Следственный комитет сообщил, что Причиненные повреждения не повлекли опасности для жизни и здоровья девочки. На данный момент установлено, что ни девочки, ни их семьи на учете не состояли.

По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение.