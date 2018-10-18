Сыктывкар – в тройке самых безналичных городов России

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-18T17:41:07+03:00

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Большинство финансовых операций, которые совершают жители Коми в крупнейшем банке России, к 2020 году уйдут в онлайн, а необходимости обращаться непосредственно в офис Сбербанка будет все меньше. О том, какие еще перемены ждут нас, рассказал представителям ведущих СМИ республики управляющий Коми отделением Андрей Пушкарев.

Сыктывкар уже сейчас признан самым «безналичным» городом в России, - такой статус столица Коми получила в августе этого года по результатам исследования самого Сбербанка. Для проведения каких-либо финансовых операций – оплаты покупок, коммунальных услуг или расчета в кафе в первом полугодии 2018 года в 52% случаев горожане обходились без наличных средств. Ненамного отстает от него и Ухта, которая находится на 4-м месте в России по числу безналичных операций. В целом республика по этому показателю занимает второе место в стране после Ямало-Ненецкого автономного округа. Достичь этого Сбербанку в республике удалось за счет развитой банковской инфраструктуры.

Руководителям СМИ Коми рассказали, что в республике насчитывается более 1 млн банковских карт Сбербанка, при этом около 908 тысяч клиентов пользуются услугами мобильного банка и Сбербанк Онлайн.

- Секрет лидерства - в развитой сети устройств самообслуживания (662 единицы техники, а также около 13 тысяч торговых терминалов сегодня установлены на территории республики), в хорошей обеспеченности населения картами для получения зарплат и пенсий. Сейчас в Коми насчитывается более 1 млн банковских карт Сбербанка, при этом около 908 тысяч клиентов пользуются услугами мобильного банка и Сбербанк Онлайн, - рассказал Андрей Пушкарев.

Один из самых успешных и востребованных проектов Сбербанка в регионе – оплата проезда на городском транспорте с помощью мобильного терминала. Он отлично стартовал в Сыктывкаре, и многие жители оценили удобство оплаты поездок на городском маршруте «в одно касание» - с помощью банковских карт или гаджетов. До конца этого года терминалы для оплаты проезда также будут внедрены в общественном транспорте Ухты.

Наращиванию тенденции онлайн-платежей Сбербанку помогают и другие сервисы. В частности, 48% всех оплат в Республике Коми, жители совершают с помощью банковских карт (так называемого эквайринга). Помимо оплаты товаров и услуг, среди держателей карт Сбербанка в Коми востребованы и другие финансовые операции, такие, например, как оплата коммунальных платежей - 80,6% из которых осуществляются с помощью онлайн-сервисов

По словам управляющего Коми отделением Сбербанка Андрея Пушкарева, быть ближе к клиентам помогает создание экосистемы, которая обеспечивает покрытие важных сфер жизни населения региона. Сейчас она охватывает медицинские, жилищные сферы, решает телекоммуникационные задачи, а в обозримом будущем будет помогать в трудоустройстве, хранении электронных данных, производстве контента и образовании.

Ресурс по продаже квартир через сайт Domclick.ru уже сейчас позволяет упростить покупку квартиры и свести необходимость посещение отделения банка к минимуму. Клиенты Сбербанка, приобретая квартиру через Domclick.ru, могут с его помощью выбрать подходящее жилье, получить одобрение кредитной заявки, заполнить конструктор сделки, им останется прийти в сам банк лишь для подписания кредитного договора. В дополнении ко всему, при оформлении ипотеки через этот портал, клиент может получить дополнительную скидку. По словам Андрея Пушкарева, до конца года на сайте Domclick.ru будут выставлены на продажу около 5 тысяч объектов недвижимости.

управляющий Коми отделением Сбербанка Андрей Пушкарев за деловым завтраком встретился представителям ведущих СМИ республики

В республике Коми уже давно используется технология оплаты коммунальных услуг по QR-коду в мобильном приложении или устройствах самообслуживания. Таким способом в скором времени жители региона также смогут оплачивать товары и услуги, предоставляемые коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. Например, магазин создает QR-код для оплаты конкретного заказа и показывает его пользователю в интернете или в офлайне. Пользователю достаточно будет отсканировать код на смартфоне и подтвердить операцию оплаты. Как рассказал Андрей Пушкарев, Сбербанк начнет внедрение данной технологии в Коми с юридических лиц, а затем предоставит эту услугу и остальным клиентам. Новый способ оплаты будет удобно использовать при расчете за курьерскую доставку или через терминалы самообслуживания.

Хотя большая часть населения Коми преимущественно пользуется онлайн-сервисами, тем не менее, потребность в «живых» деньгах до сих пор особенно актуальна для жителей сельских районов. Поэтому, уже сейчас в отдаленных населенных пунктах республики, где нет возможности установить банкоматы для выдачи наличных средств, Сбербанк запустил экспериментальный проект. В селах Подъельск (Корткеросского района) и Озъяг, Усть-Нем (Усть-Куломского районов) до конца этого года будет опробована система cash-out, то есть выдача наличных через кассовое оборудование торговых точек. Клиенту необходимо будет просто сообщить кассиру магазина о потребности получить наличные средства с банковской карты Сбербанка, вставить/приложить карту к терминалу и списать со своей карты сумму, которую он хочет получить наличными.

Только цифры

Филиальная сеть ПАО Сбербанк в Республике Коми:

*132 офиса: 51 в городе, 81 в селе, 5 офисов самообслуживания и 2 передвижных офиса в Сыктывдинском, Сысольском, Усть-Куломском, Княжпогостском, Корткеросском районах

*662 банкомата и терминала