2018-10-18T17:41:07+03:00
Общество

Сыктывкар – в тройке самых безналичных городов России

Более 908 тысяч держателей карт Сбербанка в Республике Коми совершают финансовые операции в режиме «онлайн»
Наталия БЕШКАРЕВА
Поделиться:
По словам управляющего Коми отделением Сбербанка Андрея Пушкарева, быть ближе к клиентам помогает создание экосистемы, которая обеспечивает покрытие важных сфер жизни населения региона.По словам управляющего Коми отделением Сбербанка Андрея Пушкарева, быть ближе к клиентам помогает создание экосистемы, которая обеспечивает покрытие важных сфер жизни населения региона.
Изменить размер текста:

Большинство финансовых операций, которые совершают жители Коми в крупнейшем банке России, к 2020 году уйдут в онлайн, а необходимости обращаться непосредственно в офис Сбербанка будет все меньше. О том, какие еще перемены ждут нас, рассказал представителям ведущих СМИ республики управляющий Коми отделением Андрей Пушкарев.

Сыктывкар уже сейчас признан самым «безналичным» городом в России, - такой статус столица Коми получила в августе этого года по результатам исследования самого Сбербанка. Для проведения каких-либо финансовых операций – оплаты покупок, коммунальных услуг или расчета в кафе в первом полугодии 2018 года в 52% случаев горожане обходились без наличных средств. Ненамного отстает от него и Ухта, которая находится на 4-м месте в России по числу безналичных операций. В целом республика по этому показателю занимает второе место в стране после Ямало-Ненецкого автономного округа. Достичь этого Сбербанку в республике удалось за счет развитой банковской инфраструктуры.

Руководителям СМИ Коми рассказали, что в республике насчитывается более 1 млн банковских карт Сбербанка, при этом около 908 тысяч клиентов пользуются услугами мобильного банка и Сбербанк Онлайн.

Руководителям СМИ Коми рассказали, что в республике насчитывается более 1 млн банковских карт Сбербанка, при этом около 908 тысяч клиентов пользуются услугами мобильного банка и Сбербанк Онлайн.

- Секрет лидерства - в развитой сети устройств самообслуживания (662 единицы техники, а также около 13 тысяч торговых терминалов сегодня установлены на территории республики), в хорошей обеспеченности населения картами для получения зарплат и пенсий. Сейчас в Коми насчитывается более 1 млн банковских карт Сбербанка, при этом около 908 тысяч клиентов пользуются услугами мобильного банка и Сбербанк Онлайн, - рассказал Андрей Пушкарев.

Один из самых успешных и востребованных проектов Сбербанка в регионе – оплата проезда на городском транспорте с помощью мобильного терминала. Он отлично стартовал в Сыктывкаре, и многие жители оценили удобство оплаты поездок на городском маршруте «в одно касание» - с помощью банковских карт или гаджетов. До конца этого года терминалы для оплаты проезда также будут внедрены в общественном транспорте Ухты.

Наращиванию тенденции онлайн-платежей Сбербанку помогают и другие сервисы. В частности, 48% всех оплат в Республике Коми, жители совершают с помощью банковских карт (так называемого эквайринга). Помимо оплаты товаров и услуг, среди держателей карт Сбербанка в Коми востребованы и другие финансовые операции, такие, например, как оплата коммунальных платежей - 80,6% из которых осуществляются с помощью онлайн-сервисов

По словам управляющего Коми отделением Сбербанка Андрея Пушкарева, быть ближе к клиентам помогает создание экосистемы, которая обеспечивает покрытие важных сфер жизни населения региона. Сейчас она охватывает медицинские, жилищные сферы, решает телекоммуникационные задачи, а в обозримом будущем будет помогать в трудоустройстве, хранении электронных данных, производстве контента и образовании.

Ресурс по продаже квартир через сайт Domclick.ru уже сейчас позволяет упростить покупку квартиры и свести необходимость посещение отделения банка к минимуму. Клиенты Сбербанка, приобретая квартиру через Domclick.ru, могут с его помощью выбрать подходящее жилье, получить одобрение кредитной заявки, заполнить конструктор сделки, им останется прийти в сам банк лишь для подписания кредитного договора. В дополнении ко всему, при оформлении ипотеки через этот портал, клиент может получить дополнительную скидку. По словам Андрея Пушкарева, до конца года на сайте Domclick.ru будут выставлены на продажу около 5 тысяч объектов недвижимости.

управляющий Коми отделением Сбербанка Андрей Пушкарев за деловым завтраком встретился представителям ведущих СМИ республики

управляющий Коми отделением Сбербанка Андрей Пушкарев за деловым завтраком встретился представителям ведущих СМИ республики

В республике Коми уже давно используется технология оплаты коммунальных услуг по QR-коду в мобильном приложении или устройствах самообслуживания. Таким способом в скором времени жители региона также смогут оплачивать товары и услуги, предоставляемые коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. Например, магазин создает QR-код для оплаты конкретного заказа и показывает его пользователю в интернете или в офлайне. Пользователю достаточно будет отсканировать код на смартфоне и подтвердить операцию оплаты. Как рассказал Андрей Пушкарев, Сбербанк начнет внедрение данной технологии в Коми с юридических лиц, а затем предоставит эту услугу и остальным клиентам. Новый способ оплаты будет удобно использовать при расчете за курьерскую доставку или через терминалы самообслуживания.

Хотя большая часть населения Коми преимущественно пользуется онлайн-сервисами, тем не менее, потребность в «живых» деньгах до сих пор особенно актуальна для жителей сельских районов. Поэтому, уже сейчас в отдаленных населенных пунктах республики, где нет возможности установить банкоматы для выдачи наличных средств, Сбербанк запустил экспериментальный проект. В селах Подъельск (Корткеросского района) и Озъяг, Усть-Нем (Усть-Куломского районов) до конца этого года будет опробована система cash-out, то есть выдача наличных через кассовое оборудование торговых точек. Клиенту необходимо будет просто сообщить кассиру магазина о потребности получить наличные средства с банковской карты Сбербанка, вставить/приложить карту к терминалу и списать со своей карты сумму, которую он хочет получить наличными.

Только цифры

Филиальная сеть ПАО Сбербанк в Республике Коми:

*132 офиса: 51 в городе, 81 в селе, 5 офисов самообслуживания и 2 передвижных офиса в Сыктывдинском, Сысольском, Усть-Куломском, Княжпогостском, Корткеросском районах

*662 банкомата и терминала

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Электронный паспорт гражданина РФ: как получить и когда начнут выдавать
Через два, максимум, три года в Россию на смену традиционного удостоверения личности придет электронный паспорт гражданина РФ. Минэкономразвития уже начал работу над новым законопроектом. "Комсомолка" разбиралась в нюансах нововведения
Минимум энергозатрат, максимум природоохранных технологий – столичные предприятия поделились видением энергетики будущего
Комплекс городского хозяйства и промышленные предприятия Москвы на Российской энергетической неделе рассказали о проектах повышения энергоэффективности и экологичности
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
Новости 24
Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев выйдет на свободу через два года
В Усть-Вымском районе прокуратура через суд требует ликвидировать 15 несанкционированных свалок
В парламенте Коми появятся два новичка
Гаражам быть: в местечке Кочпон-Чит построят объект, несмотря на протест сыктывкарцев
Для отцов в Коми установили ежегодный праздник
В Воркуте замдиректора школы собрала банду и за взятки «присваивала» инвалидность
В пригороде Сыктывкара волки утащили домашнего любимца
В Воркуте объявили актированный день для всех школьников
ГИБДД по Сыктывкару предупреждает: бойтесь тумана и гололеда
«Ростелеком» построил цифровую сеть в селе Визинга Республики Коми
В Шиесе начали строительство линии электропередач
Ухтинцы опубликовали видео совы, сидевшей у подъезда многоэтажки
Четвертая промышленная революция уже началась
Интинский праздник оленеводов стал финалистом всероссийской туристической премии
Опасная аренда: за сутки три жителя Коми стали жертвами квартирного вопроса