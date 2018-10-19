В 2019 году в Сыктывкаре облагородят «площадку под часами» и парк «Строитель»

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-19T11:01:34+03:00

Сколько всего дворов обновят в следующем году, станет известно в феврале 2019 года

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Вчера в общественной приемной Главы РК прошла прямая линия, на которой «подытожили» работу программы «Формирование комфортной городской среды» в Сыктывкаре. В качестве эксперта выступил замначальника управления ЖКХ столичной мэрии Аркадий Горбицкий.

Эта программа начала работать в 2017 году. Она состоит из двух частей: «Комфортная городская среда» нужна для благоустройства дворовых территорий. Сфера второй части проекта — общественные территории: парки, скверы, другие места отдыха. В первом случае инициаторами ремонта становятся жители дома, желающие обновить свой двор. А во втором — инициатором может стать любой горожанин.

В Сыктывкаре прошла прямая линия по программе "Комфортная городская среда"Фото: Дарья ЮДИНА

Рассматриваются заявки тоже по-разному. Решение о том, какое место отдыха отправится на «реставрацию», остается за всеми жителями: проводится рейтинговое голосование. «Квоты» по ремонту дворовых территорий распределяет специальная общественная комиссия, которая рассматривает заявки: чем раньше будут поданы документы, тем лучше. В плюс сыграет и полный пакет бумаг. Конечно, нехватка документа может отодвинуть долгожданное обновление, но насовсем его не исключит. Аркадий Горбицкй заверил, что большая часть заявок не пропадает втуне:

— Заявки с ошибками отправляют на доработку. На следующий год из этого «перешли» 32 заявки, — объяснил замначальника управления ЖКХ.

В качестве эксперта выступил Аркадий ГорбицкийФото: Дарья ЮДИНА

В 2018 году на проект потратили около 73,7 миллиона рублей: из федерального бюджета прислали 34,6 миллиона рублей, из республиканского бюджета пришло 14,85 миллиона, остальное — из муниципальной казны. Также мэрия добавила около 18 миллионов рублей. Это позволило перевыполнить норму: отремонтировали 20 дворов вместо 19 (вместе с Эжвой). Похорошели дворы как на центральных улицах (Морозова, Коммунистическая, Ленина), так и на менее оживленных улицах (Магистральная, Чкалова, Южная).

Благоустройство прошло по минимальному перечню работ (без финансового участия собственников): восстановление тротуаров и проездов, установка скамеек, урн, замена светильников. Вообще, есть два «пакета» работ:

— «Расширенный» перечень работ предполагает участие граждан: либо в форме софинансирования, либо в форме трудового участия. В таких случаях собственники могут обеспечить себя и детскими площадками, и спортплощадками, и дополнительными территориями. К сожалению, у нас малоинициативные горожане: все 20 дворов прошли по минимальному перечню работ, — сказал Аркадий Горбицкий.

На следующий год уже рассмотрели и одобрили 38 заявок для благоустройства дворовых территорий. Также «оживят» два места отдыха:

— У нас в следующем году под окончательную реализацию попадают две общественные территории: парк в местечке «Строитель» и «площадь под часами». Первоначальные работы уже проведены, — прокомментировал эксперт.

Сколько всего дворов попадет под действие программы, зависит от выделенных средств. Точный размер бюджета станет известен в феврале 2019 года. Ваш двор ещё может вытянуть ремонтный билет: заявки принимаются до 1 ноября. Пакет документов можно посмотреть на сайте городской администрации.