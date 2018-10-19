В Сыктывкаре следователи прекратили уголовное дело по факту гибели рабочего на ЛПК

СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-19T15:05:17+03:00

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В начале апреля на сыктывкарском ЛПК произошел трагический случай: во время проведения ремонтных работ один человек погиб на месте, а второй получил увечья. Следователи пояснили журналистам на брифинге, почему они прекратили уголовное дело.

Инцидент произошел 4 апреля на Сыктывкарском ЛПК. В результате ЧП один человек погиб на месте, а второго госпитализировали. В мае следователи возбудили уголовное дело, чтобы проверить причины, приведшие к гибели рабочего.

- Было установлено, что человек, который работал на комбинате по договору подряда, погиб в ходе проведения работ по замене цепей оборудования комбината. Строительно-техническая экспертиза постановила, что причиной обрушения стало плохое качество сварных швов. Погибший был сварщиком, он непосредственно отвечал за проводимую работу. Таким образом, была установлена небрежность действий погибшего. В связи с этим обстоятельством в августе было прекращено уголовное дело, - отметил заместитель руководителя следственного отдела по Сыктывкару (Эжвинский район) Станислав Конарев.