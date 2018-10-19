2018-10-19T15:05:17+03:00
Общество

В Сыктывкаре следователи прекратили уголовное дело по факту гибели рабочего на ЛПК

Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В начале апреля на сыктывкарском ЛПК произошел трагический случай: во время проведения ремонтных работ один человек погиб на месте, а второй получил увечья. Следователи пояснили журналистам на брифинге, почему они прекратили уголовное дело.

Инцидент произошел 4 апреля на Сыктывкарском ЛПК. В результате ЧП один человек погиб на месте, а второго госпитализировали. В мае следователи возбудили уголовное дело, чтобы проверить причины, приведшие к гибели рабочего.

- Было установлено, что человек, который работал на комбинате по договору подряда, погиб в ходе проведения работ по замене цепей оборудования комбината. Строительно-техническая экспертиза постановила, что причиной обрушения стало плохое качество сварных швов. Погибший был сварщиком, он непосредственно отвечал за проводимую работу. Таким образом, была установлена небрежность действий погибшего. В связи с этим обстоятельством в августе было прекращено уголовное дело, - отметил заместитель руководителя следственного отдела по Сыктывкару (Эжвинский район) Станислав Конарев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Электронный паспорт гражданина РФ: как получить и когда начнут выдавать
Через два, максимум, три года в Россию на смену традиционного удостоверения личности придет электронный паспорт гражданина РФ. Минэкономразвития уже начал работу над новым законопроектом. "Комсомолка" разбиралась в нюансах нововведения
Новости 24
То дождь, то снег: в Коми задержится теплая погода
Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев выйдет на свободу через два года
В Усть-Вымском районе прокуратура через суд требует ликвидировать 15 несанкционированных свалок
В парламенте Коми появятся два новичка
Гаражам быть: в местечке Кочпон-Чит построят объект, несмотря на протест сыктывкарцев
Для отцов в Коми установили ежегодный праздник
В Воркуте замдиректора школы собрала банду и за взятки «присваивала» инвалидность
В пригороде Сыктывкара волки утащили домашнего любимца
В Воркуте объявили актированный день для всех школьников
ГИБДД по Сыктывкару предупреждает: бойтесь тумана и гололеда
«Ростелеком» построил цифровую сеть в селе Визинга Республики Коми
В Шиесе начали строительство линии электропередач
Ухтинцы опубликовали видео совы, сидевшей у подъезда многоэтажки
Четвертая промышленная революция уже началась
Интинский праздник оленеводов стал финалистом всероссийской туристической премии
Опасная аренда: за сутки три жителя Коми стали жертвами квартирного вопроса