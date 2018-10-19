2018-10-19T13:54:14+03:00
Общество

После трагедии в Керчи в школах Коми усилят меры безопасности

В образовательных организациях республики провели несколько внеплановых мероприятий
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива редакцииФото из архива редакции
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В школах по всей стране после трагедии в Керчи усилили меры безопасности. Учебные заведения Республики Коми не стали исключением, о чем «Комсомольской правде в Коми» сообщили в Минобразе региона.

В связи с трагедией в Керчи в образовательных организациях Коми провели несколько внеплановых мероприятий по обеспечению безопасности:

- Работников и частные охранные предприятия проинформировали о принятии усиленных мер безопасности. Также проверили работоспособность и обеспечили эффективное использование инженерно-технических средств и систем охраны. Кроме того, проверили все помещения, в том числе подвальные и чердачные, на наличие посторонних предметов, - отметили в Минобразе по Коми.

В ведомстве пояснили, что работа по обеспечению безопасности в школах республики находится на постоянном контроле Минобраза. К тому же, в конце 2017 года вступили в силу новые требования к противокриминальной и антитеррористической защищенности школ. Тогда же с участием Росгвардии, МЧС России и ФСБ России обследовали все школы Коми. На основе полученных результатов обследования провели аудит организации комплексной безопасности.

Минобраз сообщает, что за последние три года в школах повысился уровень противокриминальной и антитеррористической защищенности. В частности, во многих образовательных организациях установлены и модернизированы системы видеонаблюдения, частично начата установка систем оповещения об угрозе террористического акта, обучены ответственные лица по программам противодействия терроризму.

- На сегодняшний день свыше 50% объектов образовательных организаций оснащены средствами тревожной сигнализации (кнопками экстренного вызова полиции). Все объекты образования имеют охрану. В 2018 году из средств республиканского бюджета в рамках программы Коми «Развитие образования» на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости выделены 13 млн. рублей. Кроме того, до конца 2018 года будут дополнительно выделены средства на укрепление антитеррористической защищенности в объеме 100 млн. рублей, план на 2019 год – еще свыше 200 млн. Рублей, - подытожили в ведомстве.

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