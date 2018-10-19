2018-10-19T13:55:09+03:00
Общество

Экстрим-марафон, стендап и мастер-класс от звезд «ТНТ»: как провести октябрьские выходные в Сыктывкаре ярко

Подробный дайджест для создания замечательных воспоминаний
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В субботу определят лучших танцоров СыктывкараВ субботу определят лучших танцоров Сыктывкара
Изменить размер текста:

Эти выходные просто созданы для создания теплых воспоминаний о бодрящих событиях. Марафон замечательных выходных можно начать, окунувшись в мир фантазий Гофмана на потрясающем спектакле, потом поучиться тонкостям хип-хопа на мастер-классе звезды «Танцев на ТНТ» Владислава Кима, посмеяться на стендапе от ещё одной звезды «ТНТ» Дениса Чужого. Воскресенье можно начать со спортивного испытания — экстремального марафона, а закрепить все бесшабашным рок-концертом группы «Текила Tesla».

Фрагмент танца Владислава Кима

Фрагмент танца Владислава Кима

ЧТО: В Сыктывкаре пройдет конкурс-премия «Лучший танцор года-2018». Много часов крутых номеров, 74 участника, и мастер-класс от участника телепроекта «Танцы на ТНТ» Владислава Кима. Учить тонкостям хип-хопа Владислав Ким будет бесплатно.

ГДЕ: Концертный зал Гимназии искусств при Главе РК.

КОГДА: 20 октября, с 9 часов.

Денис Чужой

Денис Чужой

ЧТО: Ещё одна звезда с известного телеканала посетит столицу Коми в эти выходные: в Сыктывкар со своей стендап-шоу приедет Денис Чужой — комик, участник программы «Открытый микрофон». Дениса Чужого многое связывает с Коми: в его передаче «Класс народа» есть много сюжетов про Юлию Самойлову, а ещё он дружит с воркутинцами.

ГДЕ: Лофт «Чаща».

КОГДА: 20 октября, с 21 часа.

"Стоп-кадр" из "Фантазий Гофмана"

"Стоп-кадр" из "Фантазий Гофмана"

ЧТО: Фантастический спектакль «Сказки Гофмана» объединил в себе три любовные истории. Необычный музыкальный материал, интересная постановочная работа, сложная драматургия — и все это в обрамлении фантазий Гофмана. Такое смешение чудесного и сказочного, «запредельного» не может не раззадорить воображение зрителей.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: 19 октября, в 18.30.

Фото: источник "ВКонтакте"

Фото: источник "ВКонтакте"

ЧТО: «Orgeo Trail-2018» — отличная возможность испытать себя и свои возможности. Второй экстремальный марафон будет состоять из двух «номинаций»: полумарафон — лесная тропа с пересечением небольших ручьев и поваленных деревьев (21,1 километр) и кросс — дистанция по хорошим тропинкам (8 километров). Участники, преодолевшие дистанции и ограничения своего тела, в конце получат приятое осязаемое воспоминание — медаль финишера.

ГДЕ: Стадион «Динамо».

КОГДА: 21 октября, с 10 часов.

«Текила Tesla»

«Текила Tesla»

ЧТО: Молодая сыктывкарская группа «Текила Tesla» соберет всех столичных любителей старого рока в одном месте: хиты «KISS», «Motley Crue», « AC/DC» лишь частичка крутого «олдового» репертуара. Не обрекайте себя на скучный выходной в тишине — скорее бегите и покупайте билеты на размах живого и крышесносного звука.

ГДЕ: Клуб «Маяковский»

КОГДА: 20 октября, с 21 часа.

Уже в следующее воскресенье, 28 октября, в развлекательном центре «Рублион» в ТЦ «Июнь» пройдет седьмой этап спартакиады «Мама, папа, я — здоровая семья». Участники смогут не только понабивать очки в боулинге, но и поиграть в «настолки». А дети смогут вырезать хэллоуинскую тыкву на мастер-классе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Электронный паспорт гражданина РФ: как получить и когда начнут выдавать
Через два, максимум, три года в Россию на смену традиционного удостоверения личности придет электронный паспорт гражданина РФ. Минэкономразвития уже начал работу над новым законопроектом. "Комсомолка" разбиралась в нюансах нововведения
Новости 24
То дождь, то снег: в Коми задержится теплая погода
Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев выйдет на свободу через два года
В Усть-Вымском районе прокуратура через суд требует ликвидировать 15 несанкционированных свалок
В парламенте Коми появятся два новичка
Гаражам быть: в местечке Кочпон-Чит построят объект, несмотря на протест сыктывкарцев
Для отцов в Коми установили ежегодный праздник
В Воркуте замдиректора школы собрала банду и за взятки «присваивала» инвалидность
В пригороде Сыктывкара волки утащили домашнего любимца
В Воркуте объявили актированный день для всех школьников
ГИБДД по Сыктывкару предупреждает: бойтесь тумана и гололеда
«Ростелеком» построил цифровую сеть в селе Визинга Республики Коми
В Шиесе начали строительство линии электропередач
Ухтинцы опубликовали видео совы, сидевшей у подъезда многоэтажки
Четвертая промышленная революция уже началась
Интинский праздник оленеводов стал финалистом всероссийской туристической премии
Опасная аренда: за сутки три жителя Коми стали жертвами квартирного вопроса