Экстрим-марафон, стендап и мастер-класс от звезд «ТНТ»: как провести октябрьские выходные в Сыктывкаре ярко

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-19T13:55:09+03:00

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Эти выходные просто созданы для создания теплых воспоминаний о бодрящих событиях. Марафон замечательных выходных можно начать, окунувшись в мир фантазий Гофмана на потрясающем спектакле, потом поучиться тонкостям хип-хопа на мастер-классе звезды «Танцев на ТНТ» Владислава Кима, посмеяться на стендапе от ещё одной звезды «ТНТ» Дениса Чужого. Воскресенье можно начать со спортивного испытания — экстремального марафона, а закрепить все бесшабашным рок-концертом группы «Текила Tesla».

Фрагмент танца Владислава Кима

ЧТО: В Сыктывкаре пройдет конкурс-премия «Лучший танцор года-2018». Много часов крутых номеров, 74 участника, и мастер-класс от участника телепроекта «Танцы на ТНТ» Владислава Кима. Учить тонкостям хип-хопа Владислав Ким будет бесплатно.

ГДЕ: Концертный зал Гимназии искусств при Главе РК.

КОГДА: 20 октября, с 9 часов.

Денис Чужой

ЧТО: Ещё одна звезда с известного телеканала посетит столицу Коми в эти выходные: в Сыктывкар со своей стендап-шоу приедет Денис Чужой — комик, участник программы «Открытый микрофон». Дениса Чужого многое связывает с Коми: в его передаче «Класс народа» есть много сюжетов про Юлию Самойлову, а ещё он дружит с воркутинцами.

ГДЕ: Лофт «Чаща».

КОГДА: 20 октября, с 21 часа.

"Стоп-кадр" из "Фантазий Гофмана"

ЧТО: Фантастический спектакль «Сказки Гофмана» объединил в себе три любовные истории. Необычный музыкальный материал, интересная постановочная работа, сложная драматургия — и все это в обрамлении фантазий Гофмана. Такое смешение чудесного и сказочного, «запредельного» не может не раззадорить воображение зрителей.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: 19 октября, в 18.30.

Фото: источник "ВКонтакте"

ЧТО: «Orgeo Trail-2018» — отличная возможность испытать себя и свои возможности. Второй экстремальный марафон будет состоять из двух «номинаций»: полумарафон — лесная тропа с пересечением небольших ручьев и поваленных деревьев (21,1 километр) и кросс — дистанция по хорошим тропинкам (8 километров). Участники, преодолевшие дистанции и ограничения своего тела, в конце получат приятое осязаемое воспоминание — медаль финишера.

ГДЕ: Стадион «Динамо».

КОГДА: 21 октября, с 10 часов.

«Текила Tesla»

ЧТО: Молодая сыктывкарская группа «Текила Tesla» соберет всех столичных любителей старого рока в одном месте: хиты «KISS», «Motley Crue», « AC/DC» лишь частичка крутого «олдового» репертуара. Не обрекайте себя на скучный выходной в тишине — скорее бегите и покупайте билеты на размах живого и крышесносного звука.

ГДЕ: Клуб «Маяковский»

КОГДА: 20 октября, с 21 часа.

Уже в следующее воскресенье, 28 октября, в развлекательном центре «Рублион» в ТЦ «Июнь» пройдет седьмой этап спартакиады «Мама, папа, я — здоровая семья». Участники смогут не только понабивать очки в боулинге, но и поиграть в «настолки». А дети смогут вырезать хэллоуинскую тыкву на мастер-классе.