2018-10-19T15:15:12+03:00
Общество

Сыктывкарские следователи: «В гибели 3-летней девочки и ее дедушки виновато короткое замыкание в электрочайнике»

Следователи не нашли криминала в смерти людей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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В Сыктывкаре прекратили уголовное дело по факту гибели 3-летней малышки и 57-летнего мужчины на пожаре. Следователи не нашли криминала в гибели людей, о чем рассказали журналистам на брифинге.

В результате задымления, произошедшего в ночь на 4 июня в Сыктывкаре в квартире дома по улице Петрозаводской, скончались 57-летний мужчина и его 3-летняя внучка. Супруга мужчины с признаками отравления госпитализирована в больницу. Следователи, которые проводили проверку по этому делу, не нашли в нем криминальной составляющей:

- Была проведена пожарной-техническая экспертиза. Выяснилось, что причина возгорания - замыкание электрического чайника, которым баловалась девочка. Огонь перекинулся на диван. Дедушка и его внучка погибли, отравившись продуктами горения. На основание вывода экспертов уголовное дело было прекращено, - отметил руководитель следственного отдела СУ СКР по Коми по городу Сыктывкару Павел Осипов.

Отметим также, что первоначально было подозрение, что причина пожара – неосторожность при курении, так как на пепелище около дивана нашли окурки. Но родные и близкие погибшего мужчины утверждали, что он курил исключительно на балконе. Позже установили, что окурки сдуло при тушении пожара.

Отметим также, по факту гибели в январе на пожаре в деревянном многоквартирном доме в поселке Верхняя Максаковка 5-летней девочки и 24-летнего молодого человека был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Следователи пояснили, что признаков криминала обнаружено не было. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электрооборудования на кухне в квартире.

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