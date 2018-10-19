2018-10-19T16:05:57+03:00
Общество

Следователи рассказали, заводили ли в Сыктывкаре дела за репосты в соцсетях

В настоящее время в производстве нет материалов дела «о перепостах»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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За год следователи рассмотрели три дела об экстремизме в соцсетях. В каждом случае людей привлекали не за единичные картинки, а за несколько видеозаписей. Но такого, когда ответственность, в том числе и уголовная, наступала за перепост, не было.

В настоящее время в производстве у сыктывкарских следователей нет материалов дела о перепостах. Они ждут изменений в уголовное законодательство:

- Были факты, когда лица неопределенных взглядов и неопределенной жизненной позиции пытались навязать другим свое понимание мира. Как правило, на их страничках было размещено несколько видеозаписей, которые имели ярко выраженный экстремистский характер, - отметил руководитель следственного отдела СУ СКР по Коми по городу Сыктывкару Павел Осипов.

В столице Коми еще не возбуждали уголовные дела, когда человек выложил картинку в соцсетях, и его за это привлекали правоохранительные органы. «Сейчас изменения в законодательстве будет касаться именно таких случаев, когда человек выкладывает единичную картинку спорного характера», - расказал заместитель руководителя следственного отдела по Сыктывкару СУ СК РФ по Коми Дмитрий Сотиев.

Отметим, что в начале октября Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на смягчение уголовной ответственности по статье 282 УК РФ. В народе ее прозвали «статья за перепост». Глава государства считает, что за единичный репост экстремистского содержания будет достаточно административного наказания. Уголовное преследование должно начинаться, если нарушителя в течение года тянет перепостить сомнительные с точки зрения отдела «Э» шутки неоднократно.

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