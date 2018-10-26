«Добро пожаловать в ад!»: в интинской поликлинике очередь в регистратуру стала причиной скандала

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-26T12:18:37+03:00

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В четверг, 25 октября, жители Инты пожалели о том, что пошли в больницу. Хвост живой очереди в регистратуру выходил на улицу. Минздрав Коми прокомментировал, что столпотворение носило временный характер. В нем виновато стечение неблагоприятных обстоятельств. Например, ремонт.

Гигантскую очередь в местной поликлинике жители Инты запомнят надолго. Люди снимали безобразие на видео, чтобы доказать работодателям, почему отсутствуют на рабочем месте.

- Добро пожаловать в ад! Вчера утром не попал на прием. Записался к терапевту на 8:15. Пришел за полчаса. Нужно еще получить статталон и карточку в регистратуре. Впереди было еще 120 человек. Зачем нужна «вежливая регистратура», которая не решает проблему адских очередей? - сообщает местный житель Сергей Петров.

Мужчина отметил, что ситуация, приключившаяся в больнице, вынуждает его лечится дома. Кроме того, он, как и многие другие жители Инты, которые столкнулись «с адом в регистратуре», не смог дозвониться на горячую линию Минздрава, чтобы оставить сообщение о безобразии.

Многие люди видят проблему в том, что, несмотря на запись на прием через портал Госуслуг, приходилось все равно стоять в очереди в регистратуру за статталонами:

- Что мне надо сделать, чтобы наверняка попасть к врачу в кратчайшее время? Занимать очередь в пять утра? Занести кому-то подарки? Станцевать вприсядку? Принести жертву? Почему идет запись на время, а прием идет в порядке живой очереди? - возмущается один из многих потерявших несколько часов в очереди.

Минздрав Коми вечером отреагировал на многочисленные жалобы интинцев, назвав гигантские очереди в поликлинике временным явлением:

- Сбой в работе регистратуры поликлиники 25 октября продлился около часа и носил ситуационный характер. К 8.40 работа регистратуры была нормализована.

Ситуация возникла в связи с тем, что в поликлинике No1 ведутся ремонтные работы, поэтому регистратура переведена в коридор старого корпуса с узким проходом для посетителей, - сообщили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что косвенная причина столпотворения - это стечение многочисленных неблагоприятных обстоятельств. К примеру, в этот день была организована предварительная запись к врачу-неврологу, который вышел из отпуска. Также около регистратуры ожидали своей очереди пациенты, пришедшие на прием к врачу-дерматовенерологу, в кабинет забора крови и прививочный кабинет.

Напомним, что по словам интинцев, несмотря на электронную запись их обязывали стоять за статталоном. Однако Минздрав по Коми опровергает эту информацию.

- Карточки пациентов, записавшихся на прием к врачу через портал Госуслуг находятся в кабинете врача, что избавляет их от необходимости стоять за ними в очереди в регистратуру. Можно сразу пройти к кабинету специалиста, - подытожили в ведомстве.