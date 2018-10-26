В Коми узаконили понятие технопарк

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-26T14:34:10+03:00

Узаконенная формулировка в будущем позволит обустроить в республике свалки для мусора из мегаполисов и регионов с высокой численностью населения. Фото: из архива "КП"

И это никак не связано со свалкой в Шиесе

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Парламент Коми на вчерашней сессии узаконил новое понятие для регионального законодательства: технопарк. Депутаты достаточно быстро рассмотрели технический вопрос, который подразумевал приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным. Но само слово "технопарк" имеет для жителей республики особый смысл и, в первую очередь, ассоциируется с потенциальной свалкой вблизи границы Коми и Архангельской области на станции Шиес.

Поэтому вполне логичным был вопрос от депутата Екатерины Руденко.

- А не связано ли это нововведение с тем, что происходит сейчас в Архангельской области? Там вырубается лес под будущий экотехнопарк, но фактически под будущий полигон для отходов, - поинтересовалась Екатерина Руденко у докладчика Алексею Просужих, первого заместителя министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми.

Представитель регионального минпрома ответил, что данный законопроект не имеет никакого отношения к проекту масштабного полигона для мусора из Московской области.