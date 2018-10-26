2018-10-26T14:34:10+03:00
Общество

В Коми узаконили понятие технопарк

И это никак не связано со свалкой в Шиесе
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Узаконенная формулировка в будущем позволит обустроить в республике свалки для мусора из мегаполисов и регионов с высокой численностью населения.Узаконенная формулировка в будущем позволит обустроить в республике свалки для мусора из мегаполисов и регионов с высокой численностью населения.Фото: из архива "КП"
Изменить размер текста:

Парламент Коми на вчерашней сессии узаконил новое понятие для регионального законодательства: технопарк. Депутаты достаточно быстро рассмотрели технический вопрос, который подразумевал приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным. Но само слово "технопарк" имеет для жителей республики особый смысл и, в первую очередь, ассоциируется с потенциальной свалкой вблизи границы Коми и Архангельской области на станции Шиес.

Поэтому вполне логичным был вопрос от депутата Екатерины Руденко.

- А не связано ли это нововведение с тем, что происходит сейчас в Архангельской области? Там вырубается лес под будущий экотехнопарк, но фактически под будущий полигон для отходов, - поинтересовалась Екатерина Руденко у докладчика Алексею Просужих, первого заместителя министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми.

Представитель регионального минпрома ответил, что данный законопроект не имеет никакого отношения к проекту масштабного полигона для мусора из Московской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Минздрав Коми: «Состояние младенца, пострадавшего в ДТП под Ухтой, по-прежнему тяжелое»
В Коми отменяют пассажирские поезда на Троицко-Печорск
В последние выходные октября Коми накроют осадки
В Ухте неизвестный украл из магазина деньги на благотворительность
Школу в сыктывкарской Орбите сдадут к сентябрю следующего года
В Минобре Коми разъяснили ситуацию с низкими зарплатами воспитателей детсадов
В Сыктывкарском горсуде сработала пожарная сигнализация
Прожиточный минимум для пенсионеров поднимут до 10 тыс.742 рубля
В Сыктывкаре иномарка наехала на коляску, в которой находился годовалый малыш
Воспитатели детсадов Коми считают, что их зарплаты намного ниже, чем у учителей
Сыктывкарские врачи борются за жизнь младенца, пострадавшего в ДТП под Ухтой
Умершая 82-летняя пассажирка Boeing поступила в больницу в состоянии клинической смерти
Следователи назвали официальную причину смерти 77-летней сыктывкарки на улице
В Коми появились мошенники, которые зарабатывают на консультациях по пенсионному возрасту
Пять человек пострадали при столкновении двух машин под Ухтой
В Коми на 4% повысят социальные выплаты
В Коми продавцов сигарет оштрафовали почти на 600 тысяч
Жительница Сыктывкара покинула шоу «Пацанки»
В воскресенье в Коми похолодает
В Сысольском районе из-за животного опрокинулась «Газель»