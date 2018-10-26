Спектакль со спецэффектами и мастер-класс по созданию объемных единорогов: чем порадуют выходные сыктывкарцев

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-26T13:27:32+03:00

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Последние выходные октября подарят сыктывкарцам не только интересные развлечения, но и полезные знания. За знаниями о непростом прошлом Коми можно отправиться на лекцию Михаила Рогачева, за навыками по созданию единорогов и панд в технике «лоуполи» — на мастер-класс Александра Сергиенко. Духовное наслаждение можно получить, побывав на новом фантастическом спектакле от «Power of fire» и полюбовавшись номерами ансамбля «Асъя кыа». А взбодрить тело можно с помощью «Семейного боулинга». Где и когда все это будет проходить? Узнайте в нашей статье.

ЧТО: Театр огненных и цирковых искусств «Power of fire» уже в субботу расскажет новую историю о Сказочном лесе: зрителям покажут премьеру спектакля «Мириада». Эта постановка принесет не только новые спецэффекты и добрую сказку о поиске своего места в этом мире, но больший, по сравнению с первым спектаклем, размах.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: 27 октября, в 11 и 15 часов.

ЧТО: Сыктывкарцев ждет новая порция фактов из непростой истории нашей республику. В субботу глава фонда «Покаяние» Михаил Рогачев проведет лекцию, тема которой «О репрессированном духовенстве Коми Края - новые находки».

ГДЕ: Офис «Мемориала» (улица Колхозная, 3А, второй этаж, офис 212).

КОГДА: 27 октября, в 12 часов.

Такого единорога можно будет создать на мастер-классе Александра Сергиенко

ЧТО: На этих выходных в Центре культурных инициатив «Югор» пройдет череда мастер-классов. Один из них проведет Александр Сергиенко, его выставка недавно открылась в Центре. Участники мастер-класса смогут не только расспросить автора о его выставке, но и узнать, что такое «лоуполи» и как создать объемную фигуру панды или единорога в этой технике. Желающие могут записаться по телефону 298-007.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор».

КОГДА: 27 октября, в 16 часов.

"Семейный боулинг" пройдет в это воскресенье

ЧТО: Отправиться на боулинг всей семьей? Это можно сделать на одном из этапов спартакиады «Папа, мама, я — спортивная семья». «Семейный боулинг» состоится в это воскресенье, и на нем участники смогут не только собирать очки, побивая кегли, но и сыграть в настольные игры. А младшее поколение сможет смастерить тыкву на мастер-классе.

ГДЕ: Развлекательный центр «Рублион» в ТРЦ «Июнь».

КОГДА: 28 октября, с 10 часов.

Фото из группы филармонии "ВКонтакте"

ЧТО: Фестиваль «Танцуй и пой, Великая Россия» набирает обороты: в этот раз на сцену выйдут участники от Коми: ансамбль «Асъя Кыа» покажет премьеру вокально-хореографической композиции «Самобытная Ижма». Яркие танцевальные номера нарисуют всю красоту наших северных пейзажей не только в этой композиции: в программу вошел также фрагмент программы «Север праздничный» — «Удорские гуляния». Зрителей ждут множество любимых номеров.

ГДЕ: Коми республиканская филармония.

КОГДА: 26 октября, в 18.30.