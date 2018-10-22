Московский продюсер о конкурсе «Танцор года» в Сыктывкаре: «То, что мы видели, круто»

СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-22T11:21:36+03:00

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В Сыктывкаре прошел конкурс «Танцор года», который собрал 70 коллективов не только из Сыктывкара, но и из других городов Коми. Огромная конкуренция сделала конкурс зрелищным и захватывающим. Каждый номер выступающих был мини-спектаклем, наполненным драматизмом и философским смыслом.

С самого утра в субботу, 20 октября, концертный зал Гимназии искусств при Главе Коми был похож на бурлящий улиц. Сотни детей в ярких костюмах повторяли танцевальные движения прямо в коридоре. Их подбадривали руководители коллективов и родители, которые пытались взять взять на себя часть напряжения, буквально электризовавшего воздух. Конкуренция была очень серьезной. Около 70 танцевальных коллективов не только и из Сыктывкара, но из Микуня и Ухты, выступили в этот день на сцене.

Напряжение буквально электризовало воздухФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По словам главного организатора мероприятия Саркиса Шакаряна, столица Коми – это место, где живут и трудятся крутые танцоры с огромным потенциалом. Именно поэтому москвичи не могли обойти Сыктывкар стороной.

- То, что мы видели, круто. Мне понравились все коллективы. Запомнилась выразительность хореографии, техника исполнения, подача, сценическое поведение, образы. Многие номера были, как мини-спектакль, когда есть сюжет, завязка, развязка — все как полагается, - отметил московский продюсер.

Каждый номер - это драматическая миниатюра, наполненная философским смысломФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Конкурс «Танцор года» проходит в Сыктывкаре уже не в первый раз. В прошлом году лавры победителя достались спортивно-танцевальному клубу имени олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой. В этом году награды тоже не прошли мимо коллектива прославленной спортсменки. По словам Юлии, секрет успеха – в каждодневных тренировках, которые приближают к цели:

- Мы выступаем в жанре акробатического рок-н-ролла — это спортивный танец, требующий большой физической отдачи. Мы постоянно в движении, в динамике. Я всегда, как спортсмен, говорю своим воспитанникам, мол, если вы хотите добиться успеха, то нужно тренироваться каждый день, - отметила Юлия Чепалова.

Каждый номер выступающих был мини-спектаклем, наполненным драматизмом и философским смысломФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Финальное награждение показало, что в Коми много талантливых ребят в разных областях танцевального творчества — хип-хопе, эстрадной танце, современной хореографии, народном танце, классике или модерне.

Финальное награждение показало, что в Коми много талантливых ребят в разных областях танцевального творчестваФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Многие номера смотрелись, как драматические миниатюры, наполненные философским смыслом. Кстати, судили ребят члены жюри из Кирова и Москвы.

Для столицы Коми конкурс «Танцор года» - это большое событие, статус которого подчеркивали приглашенные гости. В этом году судить мастерство танцоров приехал 23-летняя звезда проекта «Танцы на ТНТ» Владислав Ким. 23-летний танцор стал одним из феноменов второго сезона мегапопулярного проекта канала ТНТ «Танцы». Выбор города обусловлен тем, что в столице Коми представлено много коллективов, танцующих в стиле хип-хоп – любимом направлении Владислава Кима. После объявления победителей он провел бесплатный мастер-класс для юных танцоров прямо на сцене концертного зала.

Мастер-класс Владислава Кима привел детей в восторгФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Еще утром мы отыграли свою программу и получили награды, но не ушли, потому что очень хотелось побывать на мастер-классе. Ждать пришлось долго, но это того стоило, - рассказала мама двух юных танцоров студии современного танца «Апельсин» Елена Мишарина.

На мастер-классе танцор показал движения из хип-хопа. Чтобы его могли видеть все участники, молодому человеку даже пришлось встать на стол. По ритмичную музыку танцоры - от малышей до старших ребят - покачивались в такт движениям маэстро. Учится ребятам было весело.

Отметим также, что Сыктывкар также посетила звезда телепроекта «Фабрика звезд-5» Антон Пануфник. Дело в том, что в столице Коми параллельно с конкурсом «Танцор года» состоялся и вокальный конкурс. Что примечательно, вход на песенный и танцевальный конкурсы были свободными для всех горожан.

Кстати, финал всероссийского конкурса-премии «Лучший танцор года» состоится 17 и 18 ноября в 12.00 в Москве. Туда поедут лучшие танцоры, которые заявили о себе в Сыктывкаре.