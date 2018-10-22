Питерский профессор о диссертации министра Коми: «В ее работе нет ничего положительного»

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-22T13:00:55+03:00

Члены комиссии, заметив явное волнение отвечающей, иронично посоветовали ей присесть, чтобы сохранить как душевные, так и физические силы. Фото: скриншот видео

Хотя ученый Гуторов валил Наталью Михальченкову, как студентку, остальные четверо членов диссовета проголосовали за присуждение ей степени доктора наук

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Зампредседателя Правительства РК, министр образования, науки и молодежной политики Коми, и.о. секретаря Коми регионального отделения «Единой России» Наталья Михальченкова защитила докторскую диссертацию. Процедура продолжалась порядка четырех часов.

Напомним, защита научной работы «Политические детерминанты государственной политики в сфере высшего образования: соотношение глобального и национального» проходила 19 октября в Санкт-Петербургском госуниверситете.

После того, как руководитель Минобрнауки Коми выступила с докладом, на нее посыпались вопросы членов диссертационного совета. Кроме того, председатель комиссии профессор СПбГУ Александр Курочкин сообщил, что накануне защиты, 18 октября, в адрес университета поступило письмо от Светланы Колосовой. Его автор сообщала: «Считаю необходимым информировать членов комиссии о факте плагиата при написании Натальей Михальченковой кандидатской работы». К письму обратившаяся приложила копию решению суда.

- В этой связи мы проверили диссертационную работу Натальи Алексеевны на плагиат и установили: 92 процента составляет оригинальный текст, 8 процентов — заимствования, - объявил присутствующим Александр Курочкин.

Валил, как студентку

- Тема, затронутая вами в работе, актуальна. Но есть моменты, которые я не услышал сегодня в докладе, - заявил председатель комиссии. - Какие глобальные вызовы вы бы выделили для системы высшего образования?

- Сегодня серьезно меняются требования к подготовке специалистов. Я бы отметила тенденции, связанные с серьезной мобильностью и новыми требованиями к технологическому процессу, - отвечала Михальченкова. - Цифровизация, новый атлас профессий...

Впоследствии Курочкин, высказываясь о научном труде министра, заметил, что автор не выдержала объем заключения - он показался профессору недостаточным. «Критические замечания вызывает само содержания заключения. Но в общем работа соответствует общим требования, предъявляемым к диссертации», - отметил он.

Затем к разбору полетов приступил профессор СПбГУ Владимир Гуторов. Он оказался единственным, кто разобрал диссертацию по косточкам и составил наиболее емкий и вместе с тем критический отзыв на нее. Первым делом ученый заметил: «Наталья Алексеевна приписала мне выражение известного Ярослава Пеликана. Вы цитировали его, а не меня, - не надо путать», - заострил внимание профессор.

Затем он отметил, что странно выглядит сама тема диссертации. «Что такое политические детерминанты»? - поинтересовался спикер.

- Это факторы, способные оказывать влияние на процессы и отношения. Потому вместе с коллегами и научными консультантами мы использовали эту формулировку, - ответила Михальченкова.

- 25 лет я был членом ВАК (Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки РФ — ред.), но впервые чувствую себя дилетантом, - отреагировал ученый.

После чего продолжил:

- Весь мой отзыв — это сплошное замечание. Я не вижу ни одного положительного элемента в данной работе. И сегодняшнее выступление Натальи Анатольевны подтвердило мои худшие опасения.

Профессора не устроил объем работы Михальчинковой: «Кто мешал написать вам более полную работу? - спросил ученый. - Если соиздатель заявляет, что у нее не было времени, то это автоматически убирает претензии на новизну».

- По каким критериям вы формировали список литературы? - вновь обратился он к стоящей за кафедрой чиновнице. - Я привез с собой порядка 50 научных серий - это международные работы. Однако очень важные работы в вашем списке отсутствую. Почему вы игнорируете их?

- Благодарю за справедливую критику. При работе над диссертацией мы исследовали порядка 560 работ. В дальнейшем постараемся по возможности изучить и исследовать те, что указываете вы, - ответила Наталья Михальченкова.

Во время защиты голос обычно решительной и уверенной в себе председателя Правительства РК дрожал. Члены комиссии, заметив явное волнение отвечающей, иронично посоветовали ей присесть, чтобы сохранить как душевные, так и физические силы.

«Разнес в пух и прах»

Остальные отзывы носили большей частью комплементарный характер. Вот какое впечатление от онлайн-трансляции защиты диссертации осталось у кандидата в депутаты Госсовета Коми, молодого ученого, младшего юриста в проекте «РосЕвроСуд», стажера-исследователя и члена ученого совета факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Виктора Воробьева. Своими наблюдениями он поделился на личной странице в «Фейсбуке».

«Несмотря на то, что член диссертационного совета профессор Гуторов в пух и прах разнес диссертацию Натальи Алексеевны, аргументированно и досконально разложив по полочкам все ее изъяны, остальные четверо членов диссовета проголосовали за присуждение ученой степени.

Больше всего на защите поразили два момента (помимо упоминавшихся ранее — ссылка!): выступление прибежавшей на защиту и.о. ректора СГУ Ольги Сотниковой, заявившей, что диссертацию она не читала, в теме не разбирается, но Михальченкову всячески поддерживает. И ответ самой Михальченковой на вопрос журналиста о плагиате в ее кандидатской диссертации. Ничтоже сумняшеся Наталья Алексевна сообщила аудитории, что не испытывает ни малейшего стыда по поводу заимствований в своей кандидатской и учтет на будущее, что журналисты обладают правом на авторское мнение».

Точка не поставлена

То обстоятельство, что Наталья Михальченкова защитила диссертацию, вовсе не означает, что ученая степень у нее в кармане. Теперь в течение 90 дней диссертационный совет принимает дополнительные отзывы и дает на них письменные ответы.

Затем представление о присуждении ученой степени вместе с дополнительными отзывами и ответами на них будет передано ректору СПбГУ Николаю Кропачеву, чтобы уже он принял окончательное решения. Также в течение этого времени принимаются апелляции на решение диссовета от любых заинтересованных лиц.

Что дает ученая степень?

Прежде всего льготы. А именно:

- Прибавка к основному окладу, в зависимости от места работы;

- Льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг.

(Также доктор наук получает право на участие в конкурсах по замещению руководителя, профессора, но навряд ли руководитель регионального Минобрнауки захочет претендовать на должность в научных учреждениях).

Досье

Наталья Алексеевна Михальченкова

38 лет

Замужем, воспитывает двоих дочерей

За 2017 год заработала 5 млн 538 тыс. руб. Таким образом министр образования вошла в тройку самых состоятельных чиновников Коми после главы Коми Сергея Гапликова и министра энергетики, ЖКХ и тарифов Константина Лазарева.