Знаменитый шеф-повар из Сыктывкара: «Иностранцы начали понимать, что русская кухня — это круто»

СЕГОДНЯ 09:49 2018-10-20T10:14:54+03:00

Никита Мартынов работает в известном ресторане «Чехов» в сердце Москвы, готовит блюда для знаменитостей и ездит по всему миру с мастер-классами для иностранных поваров

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20 октября — Международный день повара. В честь этой даты мы пообщались с одним их самых знаменитых поваров из Сыктывкара Никитой Мартыновым. В столице Коми он работал в 23 местах: от «забегаловки» до ресторана, пока в 2011 году не уехал покорять Москву. Белокаменная сдалась шеф-повару. Теперь он работает в известном ресторане «Чехов» в сердце Москвы и готовит блюда для знаменитостей.

Интервью шеф-повар Никита Мартынов дал, находясь на пляже Мальдив, где он учил поваров сети премиум-отелей солнечного острова русской кухне.

- Какое блюдо сейчас в тренде?

- В настоящее время многие занялись здоровьем, переходят на правильное питание, считают калории. Поэтому сейчас актуально то, что безвредно для организма.

- Русская кухня сейчас популярна в Европе, в мире?

- Недавно прошел чемпионат мира по футболу. Огромное количество болельщиков было в России. Они познакомились с местным колоритом, с нашей аутентичной кухней, с нашими продуктами, с нашим вкусом. Они были в замешательстве, потому что раньше к России относились с неким непониманием. Но они приехали и воотчию убедились, что это необычно, интересно, вкусно, ново.

Никита Мартынов часто появляется в эфире федеральных каналов

Конечно, многие спрашивали: «Как готовить оливье?», «Что такое красный суп (борщ)?». Окрошка вообще выбивала многих из колеи! «Салат заливают кефиром или квасом? Фу!» А потом пробуют и говорят: «Это феерично!». Сейчас российских поваров все чаще приглашают за рубеж для того, чтобы мы преподавали мастер-классы. Для иностранцев, в первую очередь, нужно понять, как получается такой необычный вкус. Поэтому мы, повара, ездим. Мы сейчас востребованы в мире.

- Почему повара из России так востребованы на Западе?

- За границей живет много российских эмигрантов, которые хотят пельменей и блинов. Иностранные повара иногда не понимают, каких кулинарных изысков от них ждут, поэтому россиянам за рубежом приходится кормить детей картофелем фри и отварными макаронами. Чтобы повысить уровень сервиса иностранцы начали приглашать нас, российских поваров. Вот сейчас я приехал на Мальдивы, где даю мастер-класс по русской кухне. Мы уже готовили борщ, холодные закуски, десерты.

Иностранные повара научились варить борщ под руководством Никиты Мартынова

Многие российские шеф-повара начали принимать участие в мировых турнирах и конкурсах по приготовлению блюд. Они занимают высокие места на таких крутых кулинарных конкурсах как «Золотой Бокюз» (самый престижный в мире конкурс высокой кухни и главное зрелище, на которое раз в два года в Лион съезжаются повара со всего света – ред.) Мы не стесняемся заявлять о себе, придумывать новое. В общем, развиваемся!

- Если бы вам предложили выбрать только пять продуктов для приготовления ужина, что это были бы за продукты? И что бы вы из них приготовили?

- Я бы обязательно взял свеклу, пастернак, затем крупу под названием полба, про которую многие забыли. Она очень интересна по текстуре и вкусу. Взял бы еще сметану со сливками и сделал бы свекольное ризотто из полбы. Это реально очень вкусная вещь.

Шеф-повар готовит блюда для знаменитостей

- Раскройте секрет: шеф-повара едят фаст-фуд? Случается и с вами такое?

- Да, конечно, шеф-повара также посещают фаст-фуды и стрид-фуды. Если ты являешься шеф-поваром авторского ресторана, то в твоей жизни все время присутствуют «кулинарные извращения». Поэтому периодически очень хочется попробовать пюре с котлеткой или простой бургер. Я, например, очень люблю крылышки с соусом. Многие шеф-повара со мной согласятся, что ничего зазорного в этом нет. Я еще очень люблю правильные грузинские хинкали. У меня друг-грузин, мама которого делает божественные хинкали с черным перцем.

Фото из архива героя статьи

- Как часто бываете в Сыктывкаре? Меняется ли Сыктывкар по вашему мнению? В какую сторону: хорошую или не очень?

- Сейчас я намного реже бываю в Сыктывкаре из-за высокой занятости. Родные и близкие из столицы Коми чаще ко мне приезжают, чем я к ним. У меня много друзей-поваров осталось в Сыктывкаре. Но, как и в какую сторону развивается кухня, не знаю. Несомненно надеюсь, что в лучшую, потому что в столице Коми много профессионалов с большим кулинарным опытом.