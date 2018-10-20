2018-10-20T10:14:54+03:00
Общество

Знаменитый шеф-повар из Сыктывкара: «Иностранцы начали понимать, что русская кухня — это круто»

Никита Мартынов работает в известном ресторане «Чехов» в сердце Москвы, готовит блюда для знаменитостей и ездит по всему миру с мастер-классами для иностранных поваров
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива героя статьиФото из архива героя статьи
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20 октября — Международный день повара. В честь этой даты мы пообщались с одним их самых знаменитых поваров из Сыктывкара Никитой Мартыновым. В столице Коми он работал в 23 местах: от «забегаловки» до ресторана, пока в 2011 году не уехал покорять Москву. Белокаменная сдалась шеф-повару. Теперь он работает в известном ресторане «Чехов» в сердце Москвы и готовит блюда для знаменитостей.

Интервью шеф-повар Никита Мартынов дал, находясь на пляже Мальдив, где он учил поваров сети премиум-отелей солнечного острова русской кухне.

- Какое блюдо сейчас в тренде?

- В настоящее время многие занялись здоровьем, переходят на правильное питание, считают калории. Поэтому сейчас актуально то, что безвредно для организма.

- Русская кухня сейчас популярна в Европе, в мире?

- Недавно прошел чемпионат мира по футболу. Огромное количество болельщиков было в России. Они познакомились с местным колоритом, с нашей аутентичной кухней, с нашими продуктами, с нашим вкусом. Они были в замешательстве, потому что раньше к России относились с неким непониманием. Но они приехали и воотчию убедились, что это необычно, интересно, вкусно, ново.

Никита Мартынов часто появляется в эфире федеральных каналов

Никита Мартынов часто появляется в эфире федеральных каналов

Конечно, многие спрашивали: «Как готовить оливье?», «Что такое красный суп (борщ)?». Окрошка вообще выбивала многих из колеи! «Салат заливают кефиром или квасом? Фу!» А потом пробуют и говорят: «Это феерично!». Сейчас российских поваров все чаще приглашают за рубеж для того, чтобы мы преподавали мастер-классы. Для иностранцев, в первую очередь, нужно понять, как получается такой необычный вкус. Поэтому мы, повара, ездим. Мы сейчас востребованы в мире.

- Почему повара из России так востребованы на Западе?

- За границей живет много российских эмигрантов, которые хотят пельменей и блинов. Иностранные повара иногда не понимают, каких кулинарных изысков от них ждут, поэтому россиянам за рубежом приходится кормить детей картофелем фри и отварными макаронами. Чтобы повысить уровень сервиса иностранцы начали приглашать нас, российских поваров. Вот сейчас я приехал на Мальдивы, где даю мастер-класс по русской кухне. Мы уже готовили борщ, холодные закуски, десерты.

Иностранные повара научились варить борщ под руководством Никиты Мартынова

Иностранные повара научились варить борщ под руководством Никиты Мартынова

Многие российские шеф-повара начали принимать участие в мировых турнирах и конкурсах по приготовлению блюд. Они занимают высокие места на таких крутых кулинарных конкурсах как «Золотой Бокюз» (самый престижный в мире конкурс высокой кухни и главное зрелище, на которое раз в два года в Лион съезжаются повара со всего света – ред.) Мы не стесняемся заявлять о себе, придумывать новое. В общем, развиваемся!

- Если бы вам предложили выбрать только пять продуктов для приготовления ужина, что это были бы за продукты? И что бы вы из них приготовили?

- Я бы обязательно взял свеклу, пастернак, затем крупу под названием полба, про которую многие забыли. Она очень интересна по текстуре и вкусу. Взял бы еще сметану со сливками и сделал бы свекольное ризотто из полбы. Это реально очень вкусная вещь.

Шеф-повар готовит блюда для знаменитостей

Шеф-повар готовит блюда для знаменитостей

- Раскройте секрет: шеф-повара едят фаст-фуд? Случается и с вами такое?

- Да, конечно, шеф-повара также посещают фаст-фуды и стрид-фуды. Если ты являешься шеф-поваром авторского ресторана, то в твоей жизни все время присутствуют «кулинарные извращения». Поэтому периодически очень хочется попробовать пюре с котлеткой или простой бургер. Я, например, очень люблю крылышки с соусом. Многие шеф-повара со мной согласятся, что ничего зазорного в этом нет. Я еще очень люблю правильные грузинские хинкали. У меня друг-грузин, мама которого делает божественные хинкали с черным перцем.

Фото из архива героя статьи

Фото из архива героя статьи

- Как часто бываете в Сыктывкаре? Меняется ли Сыктывкар по вашему мнению? В какую сторону: хорошую или не очень?

- Сейчас я намного реже бываю в Сыктывкаре из-за высокой занятости. Родные и близкие из столицы Коми чаще ко мне приезжают, чем я к ним. У меня много друзей-поваров осталось в Сыктывкаре. Но, как и в какую сторону развивается кухня, не знаю. Несомненно надеюсь, что в лучшую, потому что в столице Коми много профессионалов с большим кулинарным опытом.

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