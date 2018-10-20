В Ижемском районе за полгода пропали двое полицейских

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-20T15:51:43+03:00

Один из них пропал в мае, а другой – в октябре

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В Ижемском районе ведутся поиски двух полицейских, которые в течение полугода пропали на водоемах. Об этом сообщили в администрации ижемского села Мохча.

По данным местных властей, информация об исчезновении 23-летнего помощника участкового поступило 13 октября. С того времени продолжаются его поиски в окрестностях озера возле деревни Мошъюга, где житель деревни Бакур и пропал. Как передает «Интерфакс», на водоеме работают водолазы, а обстоятельства случившегося пока неизвестны.

В мае в Ижемском районе пропал 30-летний полицейский. Он вышел в учебный отпуск и 9 мая отправился на снегоходе из села Няшабож в поселок Щельяюр. Известно, что правоохранитель ехал по руслу реки Печора. На льду удалось обнаружить следы снегохода, но мужчину пока не нашли.