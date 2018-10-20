2018-10-20T15:51:43+03:00
Общество

В Ижемском районе за полгода пропали двое полицейских

Один из них пропал в мае, а другой – в октябре
Поделиться:
Правоохранителей продолжают искатьПравоохранителей продолжают искатьФото: из архива "КП"
Изменить размер текста:

В Ижемском районе ведутся поиски двух полицейских, которые в течение полугода пропали на водоемах. Об этом сообщили в администрации ижемского села Мохча.

По данным местных властей, информация об исчезновении 23-летнего помощника участкового поступило 13 октября. С того времени продолжаются его поиски в окрестностях озера возле деревни Мошъюга, где житель деревни Бакур и пропал. Как передает «Интерфакс», на водоеме работают водолазы, а обстоятельства случившегося пока неизвестны.

В мае в Ижемском районе пропал 30-летний полицейский. Он вышел в учебный отпуск и 9 мая отправился на снегоходе из села Няшабож в поселок Щельяюр. Известно, что правоохранитель ехал по руслу реки Печора. На льду удалось обнаружить следы снегохода, но мужчину пока не нашли.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Знаменитый шеф-повар из Сыктывкара: «Иностранцы начали понимать, что русская кухня — это круто»
Никита Мартынов работает в известном ресторане «Чехов» в сердце Москвы, готовит блюда для знаменитостей и ездит по всему миру с мастер-классами для иностранных поваров
Новости 24
В Сысольском районе из-за животного опрокинулась «Газель»
Сыктывкарка решила взять кредит через интернет и лишилась денег
В Сыктывкаре экстренно сел самолет, летевший в Якутск
В субботу в Коми снег и дождь
В Сыктывкаре съедутся режиссеры и преподаватели кино из Венгрии и Эстонии
То дождь, то снег: в Коми задержится теплая погода
Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев выйдет на свободу через два года
В Усть-Вымском районе прокуратура через суд требует ликвидировать 15 несанкционированных свалок
В парламенте Коми появятся два новичка
Гаражам быть: в местечке Кочпон-Чит построят объект, несмотря на протест сыктывкарцев
Для отцов в Коми установили ежегодный праздник
В Воркуте замдиректора школы собрала банду и за взятки «присваивала» инвалидность
В пригороде Сыктывкара волки утащили домашнего любимца
В Воркуте объявили актированный день для всех школьников
ГИБДД по Сыктывкару предупреждает: бойтесь тумана и гололеда
«Ростелеком» построил цифровую сеть в селе Визинга Республики Коми
В Шиесе начали строительство линии электропередач
Ухтинцы опубликовали видео совы, сидевшей у подъезда многоэтажки
Четвертая промышленная революция уже началась
Интинский праздник оленеводов стал финалистом всероссийской туристической премии
Опасная аренда: за сутки три жителя Коми стали жертвами квартирного вопроса