2018-10-21T11:17:55+03:00
Общество

В Инте из горящей многоэтажки эвакуировались 57 человек

Они покинули здание еще до приезда пожарных
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Огонь потушили за 35 минутОгонь потушили за 35 минутФото: МЧС по Марий Эл
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В субботу, 20 октября, в Инте произошел пожар в многоэтажном дома, оттуда эвакуировались 57 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел в 21.00 на улице Дзержинского. В девятиэтажном кирпичном доме загорелась квартира, расположенная на восьмом этаже. Пожарные прибыли на место через четыре минуты.

– В тушении участвовали три автоцистерны, одна автолестница и 12 человек личного состава, –сообщили в МЧС агентству «Комиинформ».

Пожар потушили в 21.36. Его площадь составила 20 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал: 57 жильцов покинули горящий дом еще до приезда пожарных. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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