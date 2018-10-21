Ухтинец прошел кастинг шоу «Танцы на ТНТ

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-21T16:02:58+03:00

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Житель Ухты Роман Жастилек принял участие в новом сезоне популярного телешоу «Танцы» на канале ТНТ. Несмотря на неоднозначное мнение судей, он прошел кастинг.

24-летний ухтинец совсем не дилетант. Как рассказал участник, он занимается танцами уже много лет. Сейчас Жастилек является одним из ведущих танцоров коллектива United Bit, поэтому и на кастинге танцевал хип-хоп. Для участия в шоу он выбрал псевдоним Жассэ.

– Ухта – это север, прям глубинка. Как бы там холодно и мрачно ни было, там все равно круто и это мой дом, – рассказал Жастилек.

После того, как танцор исполнил свой номер, судьи разошлись во мнениях. Так, Мигель заявил, что выступление ему не понравилось. В то же время Егору Дружинину номер пришелся по нраву. К тому же, он посчитал, что для человека из такой «глуши» это весьма достойный уровень.

Сейчас ухтинца ждут следующие этапы шоу «Танцы» и борьба за первое место.