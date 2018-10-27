2018-10-27T11:26:13+03:00
Общество

В Печоре уже несколько дней ждет хозяев привязанная к дереву хаски

Горожане подкармливают собаку
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Привязанная к дереву хаски уже несколько дней замерзает на улице. Фото: группа "Привет! Сейчас в Печоре" в соцсети "Вконтакте".Привязанная к дереву хаски уже несколько дней замерзает на улице. Фото: группа "Привет! Сейчас в Печоре" в соцсети "Вконтакте".Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В Печоре уже несколько дней одиноко ждет хозяев собака породы хаски. Владельцы привязали собачку к дереву в палисаднике возле дома по улице Ленина, 23/2. Обеспокоенные горожане подкармливают животное и через печорские паблики в соцсети "Вконтакте" разыскивают тех, кто бросил несчастную.

" Кто ее хозяева, и почему собака круглыми сутками напролет сидит на поводке в полисаднике, где ветрый дуют со всех сторон, нет крыши над головой и даже простой миски с едой?" - такой пост опубликован в группе "Привет! Сейчас в Печоре" в соцсети "Вконтакте".

Печорцы призывают хозяев к гумманости по отношению к животному и просят забрать ее домой.

Печорцы подкармливают собаку.Фото: группа "Привет! Сейчас в Печоре" в соцсети "Вконтакте". Фото: vk.com

Печорцы подкармливают собаку.Фото: группа "Привет! Сейчас в Печоре" в соцсети "Вконтакте".Фото: vk.com

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обороняться или убивать: Нужно ли в России поднимать возраст продажи оружия
Эксперты поделились с «КП» своим мнением о том, есть ли необходимость после трагедии в Керчи ужесточить контроль и повысить возраст, дающий право на покупку и ношение оружия в России [дискуссия]
Хочу к маме в Италию: школьник судится с отцом-бизнесменом, чтобы уехать из России
Новосибирский восьмиклассник пишет чиновникам письма, в которых отрекается от строгого родителя. Папа мальчика уверен, что сына настраивают против него бывшая жена и теща [видео]
Новости 24
Минздрав Коми: «Состояние младенца, пострадавшего в ДТП под Ухтой, по-прежнему тяжелое»
В Коми отменяют пассажирские поезда на Троицко-Печорск
В последние выходные октября Коми накроют осадки
В Ухте неизвестный украл из магазина деньги на благотворительность
Школу в сыктывкарской Орбите сдадут к сентябрю следующего года
В Минобре Коми разъяснили ситуацию с низкими зарплатами воспитателей детсадов
В Сыктывкарском горсуде сработала пожарная сигнализация
Прожиточный минимум для пенсионеров поднимут до 10 тыс.742 рубля
В Сыктывкаре иномарка наехала на коляску, в которой находился годовалый малыш
Воспитатели детсадов Коми считают, что их зарплаты намного ниже, чем у учителей
Сыктывкарские врачи борются за жизнь младенца, пострадавшего в ДТП под Ухтой
Умершая 82-летняя пассажирка Boeing поступила в больницу в состоянии клинической смерти
Следователи назвали официальную причину смерти 77-летней сыктывкарки на улице
В Коми появились мошенники, которые зарабатывают на консультациях по пенсионному возрасту
Пять человек пострадали при столкновении двух машин под Ухтой
В Коми на 4% повысят социальные выплаты
В Коми продавцов сигарет оштрафовали почти на 600 тысяч
Жительница Сыктывкара покинула шоу «Пацанки»
В воскресенье в Коми похолодает
В Сысольском районе из-за животного опрокинулась «Газель»