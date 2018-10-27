В Печоре уже несколько дней ждет хозяев привязанная к дереву хаски

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-27T11:26:13+03:00

Привязанная к дереву хаски уже несколько дней замерзает на улице. Фото: группа "Привет! Сейчас в Печоре" в соцсети "Вконтакте". Фото: vk.com

Изменить размер текста: A A

В Печоре уже несколько дней одиноко ждет хозяев собака породы хаски. Владельцы привязали собачку к дереву в палисаднике возле дома по улице Ленина, 23/2. Обеспокоенные горожане подкармливают животное и через печорские паблики в соцсети "Вконтакте" разыскивают тех, кто бросил несчастную.

" Кто ее хозяева, и почему собака круглыми сутками напролет сидит на поводке в полисаднике, где ветрый дуют со всех сторон, нет крыши над головой и даже простой миски с едой?" - такой пост опубликован в группе "Привет! Сейчас в Печоре" в соцсети "Вконтакте".

Печорцы призывают хозяев к гумманости по отношению к животному и просят забрать ее домой.