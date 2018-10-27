2018-10-27T11:26:13+03:00
Общество

Завтра в Сыктывкаре похоронят умершую в Китае Марину Ющенко

Девушка погибла при невыясненных обстоятельствах
Алиса КОЗЛОВА
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Мария Ющенко была опорой для своей семьи, большую часть заработанных денег она отправляла маме. Фото: vk.comМария Ющенко была опорой для своей семьи, большую часть заработанных денег она отправляла маме. Фото: vk.comФото: Соцсети
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Завтра в Сыктывкаре будет предано земле тело 25-летней Марии Ющенко. Напомним, девушка умерла в Китае при странных обстоятельствах. Трагедия произошла 3 октября ее родственникам необходимо было насобирать 1,2 млн рублей, чтобы доставить покойную на родину. Близкие Марины Ющенко бросили клич о помощи в соцсетях. Люди откликнулись. Сумма переведенных средств составляла свыше 700 тысяч рублей.

Тело Марии Ющенко было доставлено в столицу Коми вчера. Родные уже организовали похороны. Завтра девушку похоронят на Краснозатонском кладбище. Панихида пройдет в 11:30 в Свято-Вознесенском храме.

Тело Марии Ющенко было доставлено в столицу Коми вчера. Фото: vk.com Фото: соцсети

Тело Марии Ющенко было доставлено в столицу Коми вчера. Фото: vk.comФото: соцсети

Близкие 25-летней Марины Ющенко находятся в шоковом состоянии и до сих пор не могут поверить в случившееся. Девушка была настоящей опорой семьи, ведь она высылала большую часть заработанных денег на родину – в поддержку мамы. Ее мать был вдовой и в одиночку воспитывает пятилетнюю сестренку Марины.

Марина жила и работала в Китае два года. Она поехала в Поднебесную от центра профориентации по программе СГУ имени Питирима Сорокина. Сначала девушка работала в гольфклубе, затем устроилась в детский сад в городе Саньчжоу. Марина еще успевала заниматься общественной деятельностью, была волонтером программы «Послы русского языка в мире».

Известно, что Марина погибла в городе Чэнду, где гостила у подруги. Есть неподкрепленные фактами преположения, что девушка могла упасть с высотного здания.

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