"До чего дошел прогресс," - сыктывкарцы о первом светофоре вызывного действия

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-27T12:29:55+03:00

На улице Морозова появился светофор с кнопкой вызова. Фото: группа "Жесть Коми" в соцсети "Вконтакте". Фото: vk.com

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В столице Коми на улице Морозова появился первый светофор с кнопкой вызова. Что по этому поводу говорят горожане. "КП в Коми" собрала комментарии в соцсетях.

Появление сфетофора с кнопкой вызова не прошло незамеченным для многих жителей Сыктывкара. Горожане активно обсуждают эту новость в группе "Жесть Коми" в соцсети "Вконтакте".

"В Ухте уже давно есть," - сообщает Руслан Каримов.

Елена Селиванова дополняет: "В Затоне уже давным давно."

"Был бы еще там таймер, как на других светофорах," - предложил улучшить объект Роман Ладэ.

Не скрывает сарказма посетитель под ником "Имя Фамилия":

"До чего дошел прогресс. Ужас, уровень развития региона на нуле, раз самые обычные и совсем не новые блага цивилизации представляют как какой-то дар с небес".

Контруктивное предложение высказал Константин Даденко: "Лучше бы его поставили на перекрестке Сысольского шоссе и Морозова. А там уже на каждые 200 метров 3 светофора."