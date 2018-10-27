"До чего дошел прогресс," - сыктывкарцы о первом светофоре вызывного действия
В столице Коми на улице Морозова появился первый светофор с кнопкой вызова. Что по этому поводу говорят горожане. "КП в Коми" собрала комментарии в соцсетях.
Появление сфетофора с кнопкой вызова не прошло незамеченным для многих жителей Сыктывкара. Горожане активно обсуждают эту новость в группе "Жесть Коми" в соцсети "Вконтакте".
"В Ухте уже давно есть," - сообщает Руслан Каримов.
Елена Селиванова дополняет: "В Затоне уже давным давно."
"Был бы еще там таймер, как на других светофорах," - предложил улучшить объект Роман Ладэ.
Не скрывает сарказма посетитель под ником "Имя Фамилия":
"До чего дошел прогресс. Ужас, уровень развития региона на нуле, раз самые обычные и совсем не новые блага цивилизации представляют как какой-то дар с небес".
Контруктивное предложение высказал Константин Даденко: "Лучше бы его поставили на перекрестке Сысольского шоссе и Морозова. А там уже на каждые 200 метров 3 светофора."
Горожане скептически отнеслись к установке нового электронного регулировщика движения.Фото: группа "Жесть Коми" в соцсети "Вконтакте".Фото: vk.com