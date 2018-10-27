Интинский "Быстроногий олень" получил специальный диплом конкурса Russian Event Awards - 2018

СЕГОДНЯ 18:10 2018-10-27T18:19:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Нижнем Новгороде прошел финал конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2018. Республику Коми на престижном конкурсе представляла делегация из Инты. Наши участники провели презентацию праздника оленеводов «Тэрыб кöр» ("Быстроногий олень").

О высокой конкурентности на Russian Event Awards свидетельствует тот факт, что в финал прошли 200 проектов из 44 регионов России. Инта выступила на достойном уровне, наша делегация получила специальный диплом в номинации "Лучшее туристической событие по популяризации народных традиций и промыслов" и сертификат за активное участие.

- Также мы получили приглашение на международную туристическую выставку «Intourmarket». Она пройдет в марте следующего года в Москве, - сообщает на личной страничке в соцсети "Вконтакте" мэр Инты Лариса Титовец и уточняет, - «Intourmarket» - одно из самых важных событий российской туриндустрии. Площадка, где встречаются представители самых разных регионов России, место новых знакомств и переговоров. Это выставка достижений, презентаций и семинаров.

Напомним, что праздник оленеводов "Тэрыб кöр" (быстроногий олень) проводится в Инте с 1997 года для того, чтобы показать и сохранить основы традиционного образа жизни коренных народов севера, самобытной культуры коми. Праздник называют еще и Днем работников тундры, отмечается он раз в два года, в день весеннего равноденствия.