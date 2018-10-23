2018-10-23T11:52:23+03:00
Общество

Следствие назначило экспертизу причин смерти 18-летнего печорца в больнице

Следователи проверят обоснованность, качество и своевременность оказания молодому человеку медицинской помощи
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из паблика «Группа памяти Александра Зюзева» в «ВК»Фото из паблика «Группа памяти Александра Зюзева» в «ВК»
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По факту смерти 18-летнего печорца от укола в больнице возбудили уголовное дело. В его рамках будет назначена комисионная судебно-медицинская экспертиза, сообщили «Комсомольской правде в Коми» в СУ СКР по Коми.

После смерти 18-летнего Александра Зюзева на больничной койке в Печорской центральной районной больнице следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- В рамках расследования в целях проверки обоснованности, качества и своевременности оказания молодому человеку медицинской помощи будет назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в Следственном комитете по Коми.

В Минздраве по Коми пояснили, что сначала проверку сроком до 4 месяцев проводит бюро судебной-медицинской экспертизы. После того, как будет получено заключение, проверку по экспертизе качества оказания медицинской помощи проведет и Минздрав.

Напомним, что мать погибшего Лариса Зюзева предполагает, что 1 октября молодому человеку ввели препарат, который вызвал анафилактический шок и смерть молодого человека. Александра Зюзева не стало в пятницу, 12 октября.

- Мы не можем обвинять врачей, можем лишь предполагать наличие их вины. Однако уже столкнулись с тем, что, по словам мамы умершего мальчика, шло затягивание процесса вскрытия. Есть предположение, что может осуществляться корректировка медицинской документации с целью избежать предполагаемой ответственности. Однако подчеркну, что это только предположения. Фактические обстоятельства дела установит проверка Следственного комитета. Никакие обвинения не могут быть основаны на доводах и предположениях, - сообщил руководитель частной юридической фирмы Александр Адевосян, который занимается сопровождением дела.

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